為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    日本《寶可夢公司》徵「大木博士」 條件須理工、農學系博士

    2026/03/13 16:36 即時新聞／綜合報導
    日本《寶可夢公司》公開招聘有理工、農學系博士學位的人才；示意圖。（圖擷取自@denfaminicogame社群平台「X」）

    日本《寶可夢公司》公開招聘有理工、農學系博士學位的人才；示意圖。（圖擷取自@denfaminicogame社群平台「X」）

    近日日本《寶可夢公司》（The Pokémon Company）公開一職缺引發外界關注，該職缺需求為「擁有理工、農學系的博士學位」、日本語能力試驗（JLPT）N1，同時強調歡迎有動植物生態研究經經驗、英語能力的人才，被網友戲稱，根本是在找真人版「大木博士」。

    農學博士兼插畫家きのしたちひろ在社群平台「X」（前Twitter）分享該職缺，きのしたちひろ本身有農業博士學位，專門研究海龜等海洋生物的行為生態學與潛水生理學，也曾參與《寶可夢生態圖鑑》的繪製工作，運用其專業知識完善《寶可夢》世界觀。

    根據網頁顯示，應徵上該職位後，無論最後被分配到哪個部門，都將提供博士津貼。入職時會獲得100萬日圓（約新台幣20萬），之後每年3月再獲得100萬日圓（約新台幣20萬）。

    職位為全職，預計年薪為600萬（約新台幣122萬）至1000萬日圓（約新台幣204萬）。申請時，申請人需「提交一份PDF文件，闡述自己的研究內容」。雖然非必填，不過申請表中有「詢問玩寶可夢遊戲和卡牌的經驗」的欄位。

    看到這份職缺，網友紛紛留言「想知道這是不是大木博士的年收」、「好奇是不是要建造寶可夢的生態世界」、「給當年還是孩子的你們，這是實現夢想的機會」、「這可說是對有博士學位生物學家的夢幻工作」、「真的請人來當大木博士！」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播