日本《寶可夢公司》徵「大木博士」 條件須理工、農學系博士

日本《寶可夢公司》公開招聘有理工、農學系博士學位的人才；示意圖。

近日日本《寶可夢公司》（The Pokémon Company）公開一職缺引發外界關注，該職缺需求為「擁有理工、農學系的博士學位」、日本語能力試驗（JLPT）N1，同時強調歡迎有動植物生態研究經經驗、英語能力的人才，被網友戲稱，根本是在找真人版「大木博士」。

農學博士兼插畫家きのしたちひろ在社群平台「X」（前Twitter）分享該職缺，きのしたちひろ本身有農業博士學位，專門研究海龜等海洋生物的行為生態學與潛水生理學，也曾參與《寶可夢生態圖鑑》的繪製工作，運用其專業知識完善《寶可夢》世界觀。

根據網頁顯示，應徵上該職位後，無論最後被分配到哪個部門，都將提供博士津貼。入職時會獲得100萬日圓（約新台幣20萬），之後每年3月再獲得100萬日圓（約新台幣20萬）。

職位為全職，預計年薪為600萬（約新台幣122萬）至1000萬日圓（約新台幣204萬）。申請時，申請人需「提交一份PDF文件，闡述自己的研究內容」。雖然非必填，不過申請表中有「詢問玩寶可夢遊戲和卡牌的經驗」的欄位。

看到這份職缺，網友紛紛留言「想知道這是不是大木博士的年收」、「好奇是不是要建造寶可夢的生態世界」、「給當年還是孩子的你們，這是實現夢想的機會」、「這可說是對有博士學位生物學家的夢幻工作」、「真的請人來當大木博士！」。

