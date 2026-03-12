為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    不滿塔可餅「太辣」求償320萬 德國客告紐約店家被駁原因曝

    2026/03/12 19:04 即時新聞／綜合報導
    墨西哥塔可餅；示意圖。（路透社資料照）

    來自德國的曼茲（Faycal Manz）2024年8月到美國紐約遊玩，聲稱吃了3個墨西哥塔可餅，因為「太辣」導致腹瀉、噁心，嘴巴及舌頭甚至起水泡並造成持續疼痛，怒告店家求償10萬美元（約新台幣321萬），然而法官直接駁回。

    紐約郵報》報導，曼茲自行向曼哈頓聯邦法院提交的訴狀中寫道，由於在他的家鄉沒有機會吃到墨西哥塔可餅，因此他想找一家好的餐廳，但他形容這為「過於特別」的用餐體驗，卻演變成「過於辣」。曼茲指控墨西哥莎莎醬「很危險」，並說莎莎醬與幾乎沒有辣味的德國飲食形成強烈對比。

    雖然曼茲承認自己從未詢問店員辣度，甚至在品嘗之前沒有聞一下醬料味道，就直接把莎莎醬倒在墨西哥塔可餅上，但曼茲仍主張餐廳沒有提醒他所有可能的風險，例如「墨西哥莎莎醬可能真的會很辣」。然而曼哈頓聯邦法院法官何（Dale Ho）不接受這個說法。

    何指出，提到莎莎醬，辣度往往是重點，曼茲非但沒有事先詢問辣度，甚至沒有先嘗一口再加進墨西哥塔可餅裡。只要事前Google搜尋過「墨西哥料理」、「莎莎醬」，甚至看一下餐廳評論，都可以發現到莎莎醬可能很辣。

    判決書還提到，曼茲所稱「危險辣度」綠色莎莎醬，在網路照片中其實標示為「中辣」，而他據稱吃下但沒有抱怨的紅色醬料則標示為「辣」。對此，何認為曼茲對「危險辣度」的指控完全缺乏證據，既沒有找到其他顧客抱怨辣度，也沒有任何專家證據支持「危險辣度」的說法。

