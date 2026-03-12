不只女裝！南韓球迷挖出金倒永「熱跳迷因舞」賣萌影片

南韓球迷在10日分享，韓國棒球好手金倒永先前曾在鏡頭前，穿著亞虎球衣大跳「Toca Toca動漫舞」。（圖擷取自@do_055555 Threads，本報合成）

來自南韓的22歲棒球好手金倒永，在本屆經典賽對上台灣隊時，敲出一發逆轉轟，溫定追分心態與球技，引起各國球迷關注。然而，金倒永過去「男扮女裝上台嗨唱」的黑歷史畫面，突然在台灣球迷與社群網路之間被瘋傳，讓本人嚇得傻眼求饒；不僅如此，南韓球迷也主動挖出一段金倒永「熱跳迷因舞」的賣萌影片，頓時轟動台韓網友。

據了解，長相帥氣、實力出眾的金倒永，曾在2024年戴上假髮、穿上藍色條紋袖與全白長裙，以雌雄莫辨的男扮女裝模樣，上台演唱日本歌姬松田聖子的夯曲《藍色珊瑚礁》。另據金倒永事後透露，這身裝扮其實是在致敬他的偶像，也就是NewJeans的「Hanni」，還表示很希望有朝一日，能看到NewJeans到光州為母隊亞虎開球。

請繼續往下閱讀...

2026世界棒球經典賽的C組預賽結束後，金倒永當時在台上載歌載舞的影片，突然在IG開始被台灣網友推廣與瘋傳到其他社群平台，引起台韓網友熱烈討論。影片超高流量與討論度，驚動到金倒永，他還在昨（11）日為此跑去影片發布者的IG，用中文留言懇求下架，反而被一票韓國與台灣網友調侃，紛紛起鬨想看他再穿一次女裝開唱。

一名南韓球迷在Threads發文透露，金倒永過去還曾跳過南韓女團ILLIT的《Tick-Tack》、NewJeans的《Hype Boy》音樂舞蹈。另外，羅馬尼亞音樂團體Fly Project在2013年發行的歌曲《Toca Toca》，2023年被日本網紅改編成「Toca Toca動漫舞」後，被當成網路迷因與社群短影音挑戰，風靡到全世界的年輕世代中。

南韓球迷在貼文內順帶分享，金倒永穿著亞虎球衣，在鏡頭前賣力跳著「Toca Toca動漫舞」的影片，從畫面顯示，金倒永在熱舞期間，不時會擺出可愛手勢或性感姿勢。影片曝光後，頓時推送到大批熱愛滑Threads的台灣網友面前，讓眾人非常好奇，金倒永究竟還有多少支舞蹈影片？另有球迷指出，單是亞虎官方YouTube頻道就能看到不少。

台灣網友也笑說，「要跳就給我上MLB跳」、「跳舞的打擊王者機器」、「這些黑歷史到底有多少」、「看來很強的重砲都很會跳舞」、「經典賽最大受害者：金倒永」、「你們韓國人也沒放過金倒永」、「我要笑死，金倒英有個出道夢」、「金倒永靠著他的舞蹈讓台韓和平」、「金倒永：一覺醒來，黑歷史全被挖光了」、「越來越不敢相信他就是敲我們3分的那個男人」、「我再ven一次，你說這是巴我們全壘打的倒永？」、「連韓國人自己也沒有打算要放過金倒永，請他去啦啦隊跳舞，我絕對看爆」。

相關新聞請見：

金倒永是NewJeans粉絲！女裝模仿Hanni：想看妳們來開球

南韓強打金倒永黑歷史影片在台瘋傳 釣出本人用中文哀求快下架

金倒永「黑歷史」被台灣球迷鞭屍！本尊求饒發聲「拜託刪掉」網友回應曝光

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法