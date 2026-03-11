別指望你家主子救命！當你遇上麻煩 貓咪只想在旁看戲

研究表明，貓咪對人類的依賴程度較低，所以當環境中無任何威脅或利益衝突時，牠們更傾向於扮演觀察者而非參與者，獨立性較高。（美聯社）

長期以來，貓咪總被貼上傲嬌與疏離的標籤。研究表明，儘管寵物貓具備觀察人類行為的能力，但當主人在尋找失物或陷入麻煩時，牠們通常只會坐在一旁冷眼旁觀，絕不會像狗狗那樣主動提供協助。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，《動物行為》（Animal Behaviour）期刊研究顯示，匈牙利羅蘭大學（Eötvös Loránd University）的研究團隊設計了一場跨物種的對比實驗，對象包括未經訓練的寵物犬、寵物貓，以及16至24個月大的嬰兒。實驗過程中，照顧者會在這些受試者面前將一件物品藏起來，隨後表現出尋找困難的樣子，但並不直接下達求助指令。

研究結果顯示，超過6成的狗狗和幼兒展現了相似的合作模式，牠們會主動指向物品位置，甚至直接幫忙取回，反觀貓咪，雖然牠們全程緊盯著現場情況，卻沒有一隻有表現出任何示意或幫忙的意圖。

請繼續往下閱讀...

唯一的例外是，當隱藏的物品是貓咪最愛的零食或玩具時，牠們才會為了「自身利益」而採取行動，根本就是高度的功利主義者。

研究資深作者加奇（Márta Gácsi）指出，這種行為差異源於物種的演化史。狗狗在數千年的馴化過程中，是為了與人類合作（如狩獵、牧羊）而經過刻意選育的。相比之下，貓咪屬於「自我馴化」，牠們從未被要求與人類合作，因此保持了極高的獨立性。

儘管如此，科學家強調這並不代表貓咪生性惡毒或缺乏感情。研究團隊解釋，貓咪的行為反映了牠們對人類的依賴程度較低，當環境中沒有直接威脅或利益衝突時，牠們更傾向於扮演「觀察者」而非「參與者」。

此外，另一項針對貓人互動的研究還發現了一個有趣的細節，貓咪在面對男主人時通常會叫得更大聲。這可能是因為男性普遍比女性更不拘小節、較少主動關注寵物，導致貓咪必須透過提高音量來引起注意，再次證明了貓咪與人類互動時，往往帶有明確的目的性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法