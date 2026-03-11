貓咪為何總能完美著地？日本科學家解開世界難題 秘密藏在胸椎裡

研究表明，貓咪可以聰明地將身體區分為前後兩段，並向相反方向扭轉，以帶動身體不會被角動量守恆定律影響。貓咪示意圖（美聯社）

「貓咪永遠腳先著地」不僅是愛貓人士津津樂道的日常奇觀，更是困擾了物理學界超過兩百年的經典世界難題。過去，關於這項神技的成因眾說紛紜，但始終缺乏關鍵的結構證據。近日，日本山口大學的一項最新研究，終於為這場科學爭議揭露了貓咪脊椎中不為人知的祕密。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，數百年來，物理學家與寵物飼主一直都很好奇，為何無論貓咪以何種姿勢掉落，似乎總能優雅地在空中翻轉並四腳著地。這項被稱為「落貓問題」（falling cat problem）的謎題，曾因看似違反「角動量守恆定律」而讓科學界百思不解。

請繼續往下閱讀...

然而，日本山口大學（Yamaguchi University）的研究團隊近期發表的《解剖學紀錄》（The Anatomical Record）研究，指出這謎底其實就隱藏在貓咪極其特殊的胸椎結構中。

研究負責人日暮康夫（Yasuo Higurashi）博士與其團隊測試了五隻已故貓隻的脊椎樣本，發現位於背部中段的胸椎，其靈活度竟然比下背部的腰椎高出近三倍。這種靈活的柔軟度讓貓咪能像花式溜冰選手縮攏手臂增加轉速一樣，在毫秒之間帶動上半身旋轉。

在分析中，研究團隊觀察貓咪從一公尺高處落下的過程，證實了雖然物理學上的角動量守恆定律規定，固體圓柱體在缺乏外力下無法自行旋轉，但貓咪可以聰明地將身體區分為前後兩段，並向相反方向扭轉。

首先，貓咪會縮起前爪以減少轉動慣量，使上半身能迅速轉向地面，與此同時，牠們也會刻意伸長後腿以增加慣性，確保下半身暫時保持穩定。而一旦上半身鎖定了地面目標，貓咪便會反向操作，快速轉變成伸展前爪並收縮後腿，利用同樣的原理將下半身甩回正確位置。

由於上半身與下半身始終往相反方向扭轉，整體角動量並未改變，這讓貓咪在不違反物理定律的情況下，得以完美地在落地前校準姿勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法