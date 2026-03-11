俄男離家3年忘關窗！回家驚見成「鴿子天堂」 天價清潔費曝光

俄男打開家門後，發現自家變成千上萬隻鴿子徹底佔領的「禽類大都會」。（取自俄國社交平台 VK）

俄羅斯沃爾庫塔（Vorkuta）一名男子因長期在外地工作，離家三年後終於返鄉，沒想到打開家門後，發現自家變成千上萬隻鴿子徹底佔領的「禽類大都會」。他將影片PO在俄羅斯社群平台，引發熱烈討論。

俄媒《共青團真理報》日前報導指出，該名男屋主在影片中自嘲，三年前他為了去西伯利亞賺錢而離開家鄉，卻粗心地忘記關上氣窗，這小小的疏忽給了鴿子可乘之機。三年來，這間公寓成了鳥類的「豪華飯店」。

「我離開沃爾庫塔三年了，你覺得會發生什麼事？」屋主在影片中崩潰表示：「一回來發現這簡直是他Ｘ的『鴿子版杜拜』！到處是鳥巢、羽毛，鴿糞多到可以鋪成一層新地板。牠們盯著我的眼神，就像是在看一個積欠租金的房客。看來我現在不是房東，而是這座『鴿子王國』的入侵者。」

根據現場畫面顯示，屋內的家具已全數毀損，整間公寓被糞便與穢物覆蓋。據初步估計，這場「驚喜」的代價非常昂貴，清理與重新裝潢的費用高達 150 萬至 200 萬盧布（約新台幣 60 萬至 80 萬元）。令人心酸的是，這筆裝修費用幾乎與當地一間公寓的總價相當。

報導引述專家說法，這種情況絕對不能只做簡單清潔，必須「從零開始」翻修。由於鴿子身上帶有禽流感、鸚鵡熱（Psittacosis）等多種傳染病菌，屋主必須丟棄所有家具、剝除牆皮與地板，並使用特殊的化學藥劑對整個室內空間與牆面進行深度消毒與除蟲。在影片下方留言區，網友幾乎一面倒建議他直接放棄該公寓，另購新房。

