總統級認證！蔡英文感謝「神犬薩摩耶」：帶給全台灣人希望

3歲多的呆萌薩摩耶犬「萊芙」，在本屆經典賽開打拍攝預測台灣隊比賽結果的影片，賽後全數命中，而被全台球迷封為「神犬」。（圖由IG「@lifewang_samoyed」授權提供，本報合成）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，今晚南韓以7：2擊敗澳洲，正式底定5支隊伍成績，台灣隊確定無緣晉級8強複賽。目前不少球迷開始回味昨（8）日台韓大戰，台灣球員努力奮戰到最後一刻的熱血身影，以及討論各種場外「玄學助力」，其中外型呆萌的神犬薩摩耶「萊芙（Life）」，在賽前的精準預測還獲得了前台灣總統感謝。

台灣隊昨日以5比4擊敗南韓隊，奪下20年來在WBC對上南韓的首次勝利，賽後蔡英文在社群發文祝賀Team Taiwan締造的歷史勝利，「我們不會只在贏的時候才愛他們，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會」、「謝謝台灣隊所有的球員，奮力一搏到最後一刻，也讓我們再次相信，只要團結，台灣就可以如此強大」。

另外，蔡英文還在貼文中提到台灣特有的「玄學」，包含百萬YouTuber蔡阿嘎、佛光山法師、球迷「結印哥」，以及唯一非人類的狗狗薩摩耶「萊芙」。據悉，萊芙的飼主們在本月4日分享一段預測影片，他們請萊芙預測台灣隊的4場比賽結果，當時萊芙給出「2勝2敗」，未料隨著比賽開打，萊芙的預測竟100％全數命中。

目前無數球迷將萊芙封為「神犬」，預測影片更是吸引超過480多萬人次瀏覽，並在網上成為熱門話題。得知愛犬事蹟被蔡英文知曉，萊芙飼主對此感到非常驚訝與榮幸，並前往蔡英文Threads貼文下方，模仿萊芙的口吻寫下留言︰「爸爸媽媽！我被小英總統記住了」，蔡英文看到這則留言，也主動回覆說︰「謝謝你帶給全台灣人希望。」

其他網友也留言表示，「薩摩耶之光」、「朝聖超準狗勾」、「留友看預言神犬」、「萊芙我台灣大國師」、「神犬～收下我的膝蓋」、「萊芙今天開始就是我大哥了」、「今天開始大家應該都改信薩摩耶教了」、「萊芙，這2天爸爸有沒有給你伙食加量」、「靈犬萊芙，可以幫牠在大巨蛋立個銅像」、「請問我把供桌加訂一個位置，您是否願意上座」、「在餐廳看球，贏的那刻附近人都在說：那隻狗好準」。

