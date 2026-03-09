贏韓國太嗨？枋寮「羊群」也想搶超商折扣 逛進停車場萌翻路人

屏東枋寮鄉隆山路一處超商停車場，昨（8）日晚間驚見一群羊隻出沒。（警方提供）

世界棒球「台韓大戰」台灣隊傳出捷報，全台熱血沸騰，各大超商紛紛祭出限時折扣慶祝。沒想到這股「搶購潮」竟然連羊咩咩都想參加？屏東枋寮鄉隆山路一處超商停車場，昨（8）日晚間驚見一群羊隻出沒，路過民眾笑稱，「難道連羊也知道贏韓國，要來搶買一送一嗎？」

枋寮警分局枋寮派出所於昨晚8時23分接獲民眾報案，指稱超商前停車場出現大批羊群，與慶祝奪勝的人潮相映成趣。員警到場了解後，發現這群「不速之客」是附近一名顏姓飼主所飼養，疑似因圍欄門鬆脫，羊群才趁著舉國歡騰之際，集體「越獄」出來放風。

所幸這群羊相當「守規矩」，僅在停車場內徘徊，並未衝入道路影響往來車輛。警方隨即化身「專業牧羊人」，協助飼主將這群迷途羔羊引導回飼養處所，並叮囑務必加固圍欄，順利排除這場深夜的「羊群購物秀」。

枋寮分局呼籲，飼主應妥善管理家畜，若動物上路導致交通事故，飼主仍須負起相關刑事、行政及民事責任。這場超商外的羊群奇遇，也意外成為熱血賽事後，地方茶餘飯後的逗趣話題。

羊群疑似因圍欄門鬆脫，集體「越獄」出來放風。（警方提供）

羊群疑似因圍欄門鬆脫集體「越獄」。（警方提供）

