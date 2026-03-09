為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    贏韓國太嗨？枋寮「羊群」也想搶超商折扣 逛進停車場萌翻路人

    2026/03/09 16:10 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東枋寮鄉隆山路一處超商停車場，昨（8）日晚間驚見一群羊隻出沒。（警方提供）

    屏東枋寮鄉隆山路一處超商停車場，昨（8）日晚間驚見一群羊隻出沒。（警方提供）

    世界棒球「台韓大戰」台灣隊傳出捷報，全台熱血沸騰，各大超商紛紛祭出限時折扣慶祝。沒想到這股「搶購潮」竟然連羊咩咩都想參加？屏東枋寮鄉隆山路一處超商停車場，昨（8）日晚間驚見一群羊隻出沒，路過民眾笑稱，「難道連羊也知道贏韓國，要來搶買一送一嗎？」

    枋寮警分局枋寮派出所於昨晚8時23分接獲民眾報案，指稱超商前停車場出現大批羊群，與慶祝奪勝的人潮相映成趣。員警到場了解後，發現這群「不速之客」是附近一名顏姓飼主所飼養，疑似因圍欄門鬆脫，羊群才趁著舉國歡騰之際，集體「越獄」出來放風。

    所幸這群羊相當「守規矩」，僅在停車場內徘徊，並未衝入道路影響往來車輛。警方隨即化身「專業牧羊人」，協助飼主將這群迷途羔羊引導回飼養處所，並叮囑務必加固圍欄，順利排除這場深夜的「羊群購物秀」。

    枋寮分局呼籲，飼主應妥善管理家畜，若動物上路導致交通事故，飼主仍須負起相關刑事、行政及民事責任。這場超商外的羊群奇遇，也意外成為熱血賽事後，地方茶餘飯後的逗趣話題。

    羊群疑似因圍欄門鬆脫，集體「越獄」出來放風。（警方提供）

    羊群疑似因圍欄門鬆脫，集體「越獄」出來放風。（警方提供）

    羊群疑似因圍欄門鬆脫集體「越獄」。（警方提供）

    羊群疑似因圍欄門鬆脫集體「越獄」。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播