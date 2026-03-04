為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    駱駝也狂整形！阿曼駱駝選美 20隻竟打肉毒、矽膠隆峰

    2026/03/04 23:55 即時新聞／綜合報導
    駱駝選美節有20隻參賽駱駝被揪出「整形」，取消參賽資格議。駱駝示意圖。（法新社）

    駱駝選美節有20隻參賽駱駝被揪出「整形」,取消參賽資格議。駱駝示意圖。(法新社)

    阿曼2月舉辦2026年阿爾穆薩納（Al Musanaa）駱駝選美節，竟發現20隻參賽駱駝接受過人工整形，取消參賽資格，違禁項目包括打肉毒桿菌、豐唇、矽膠塑形和人工隆駝峰等，引發軒然大波。

    《ODDITYCENTRAL》，阿爾穆薩納駱駝選美節是歷史悠久、當地也相當重視的年度賽事。幾世紀以來，飼主用心透過配種改良和細心培育，培養毛髮光澤、豐滿嘴唇、濃密睫毛和結實駝峰等優良特徵的參賽駱駝。但近年來，越來越多投機取巧、抱持僥倖心態的飼主透過整容、醫美等手段，試圖改善駱駝外觀。

    阿曼2月舉辦的2026年阿爾穆薩納駱駝選美大賽，獸醫檢查員發現了20隻駱駝外貌曾改造，有的駱駝嘴唇明顯填充過玻尿酸、有的被注射肉毒桿菌來讓臉部線條更流暢、有的則被注射生長激素來增強肌肉線條，甚至還有一些駱駝的鼻子跟駝峰被植入了矽膠假體，讓它看起來更挺拔。

    而無良飼主會這麼做，並不是是駱駝有容貌焦慮，而是駱駝選美比賽的冠軍收益非常可觀。得獎的駱駝飼主不但可以獲得通常高達6600萬美元（約20億台幣）的獎金、還能透過出售參賽駱駝和其繁殖權大賺一筆，並且也會因此在「培育駱駝界」得到極高的聲望。這也導致，他們很容易經不住誘惑，使用一些不正當手段來提高獲獎的可能。

    但獸醫對此警告，美容手術會對駱駝的健康造成極大的傷害，肉毒桿菌會麻痺駱駝飲食所需的神經，導致其進食痛苦並會嚴重營養不良；矽膠或其餘皮下填充物，會引發慢性炎症、肉芽腫、假體移位等風險；如生長激素等的荷爾蒙注射可能會導致其荷爾蒙失衡、肌肉失衡、不孕問題和長期內分泌問題等。

    因此動物福利組織也譴責，這些做法給除了會給駱駝帶來不必要的痛苦，還會損害它們的感官功能、行動能力和整體健康，是對一個已經背負著沉重文化期望的物種最殘酷、也最不道德的虐待。

    這也不是駱駝選美賽首次捲入此類醜聞，2018年時，沙烏地阿拉伯的「駱駝小姐」比賽就曾因嘴唇被注射如肉毒桿菌類不明填充物，而取消了12頭駱駝的參賽資格，到了2021年的同場比賽，也發生了有超過40頭駱駝，因接受過一系列整容手術而被除名的黑歷史。

    阿曼的2026年阿爾穆薩納駱駝選美節，有20隻參賽駱駝「整形」被取消參賽資格議。駱駝示意圖。（美國環保署）

    阿曼的2026年阿爾穆薩納駱駝選美節,有20隻參賽駱駝「整形」被取消參賽資格議。駱駝示意圖。(美國環保署)

