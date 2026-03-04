駱駝也狂整形！阿曼駱駝選美 20隻竟打肉毒、矽膠隆峰

駱駝選美節有20隻參賽駱駝被揪出「整形」，取消參賽資格議。駱駝示意圖。（法新社）

阿曼2月舉辦2026年阿爾穆薩納（Al Musanaa）駱駝選美節，竟發現20隻參賽駱駝接受過人工整形，取消參賽資格，違禁項目包括打肉毒桿菌、豐唇、矽膠塑形和人工隆駝峰等，引發軒然大波。

據《ODDITYCENTRAL》，阿爾穆薩納駱駝選美節是歷史悠久、當地也相當重視的年度賽事。幾世紀以來，飼主用心透過配種改良和細心培育，培養毛髮光澤、豐滿嘴唇、濃密睫毛和結實駝峰等優良特徵的參賽駱駝。但近年來，越來越多投機取巧、抱持僥倖心態的飼主透過整容、醫美等手段，試圖改善駱駝外觀。

阿曼2月舉辦的2026年阿爾穆薩納駱駝選美大賽，獸醫檢查員發現了20隻駱駝外貌曾改造，有的駱駝嘴唇明顯填充過玻尿酸、有的被注射肉毒桿菌來讓臉部線條更流暢、有的則被注射生長激素來增強肌肉線條，甚至還有一些駱駝的鼻子跟駝峰被植入了矽膠假體，讓它看起來更挺拔。

而無良飼主會這麼做，並不是是駱駝有容貌焦慮，而是駱駝選美比賽的冠軍收益非常可觀。得獎的駱駝飼主不但可以獲得通常高達6600萬美元（約20億台幣）的獎金、還能透過出售參賽駱駝和其繁殖權大賺一筆，並且也會因此在「培育駱駝界」得到極高的聲望。這也導致，他們很容易經不住誘惑，使用一些不正當手段來提高獲獎的可能。

但獸醫對此警告，美容手術會對駱駝的健康造成極大的傷害，肉毒桿菌會麻痺駱駝飲食所需的神經，導致其進食痛苦並會嚴重營養不良；矽膠或其餘皮下填充物，會引發慢性炎症、肉芽腫、假體移位等風險；如生長激素等的荷爾蒙注射可能會導致其荷爾蒙失衡、肌肉失衡、不孕問題和長期內分泌問題等。

因此動物福利組織也譴責，這些做法給除了會給駱駝帶來不必要的痛苦，還會損害它們的感官功能、行動能力和整體健康，是對一個已經背負著沉重文化期望的物種最殘酷、也最不道德的虐待。

這也不是駱駝選美賽首次捲入此類醜聞，2018年時，沙烏地阿拉伯的「駱駝小姐」比賽就曾因嘴唇被注射如肉毒桿菌類不明填充物，而取消了12頭駱駝的參賽資格，到了2021年的同場比賽，也發生了有超過40頭駱駝，因接受過一系列整容手術而被除名的黑歷史。

Oman: Skandal bei „Camel Beauty Show“ – 20 Kamele wegen Botox & Fillern disqualifizierthttps://t.co/kZRaelvd3E



...Beim Camel Beauty Show Festival 2026 im omanischen Al Musanaa wurden gerade etwa 20 Kamele disqualifiziert. Grund waren verbotene kosmetische Eingriffe. pic.twitter.com/x4edOoAUFW — AGFaxe （@FaxeAg） March 4, 2026

20 camels were disqualified from the 2026 Camel Beauty Show Festival in Al Musanaa, Oman, for receiving illegal cosmetic enhancements. Reported as having botox injections, lip fillers, and other cosmetic surgeries. pic.twitter.com/qW0lZm31B8 — Stoned????Ape （@StonedApe） March 1, 2026

