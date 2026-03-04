陰毛有東西在動！醫問症狀患者竟回「用飼料養嗎」 奇葩對話網笑翻

陰蝨喜歡寄生於人體毛髮的，身體扁平，遠看如同皮屑，細看則如同小螃蟹。（資料照，記者方志賢翻攝）

泌尿科醫師廖奕安近日在社群平台分享一段荒謬的診間對話，一名病患因私密處出現異物感求診，經診斷確認感染性病「陰蝨」，沒想到病患被問是否會「癢」時，第一反應竟是認真詢問醫師「要餵飼料嗎」，迅速引爆社群討論。

泌尿科醫師廖奕安昨（2）日在Threads發文表示，該名患者求診時主訴陰毛處有白色的東西，醫生檢查後確認是陰蝨，並指給病患看：「你看，它會動」。當醫師進一步詢問是否會感到搔癢時，病患竟露出疑惑且認真的表情反問：「ㄜ⋯是用飼料養嗎？」

面對病患的異想天開，廖醫師在留言區專業解釋，陰蝨屬於性傳染病的一種，通常是透過不安全的性接觸導致感染。他也幽默解答病患的飼料疑問，指出陰蝨的飼料其實就是「人血」，且這種寄生蟲通常在晚間活動，其排泄物會引發皮膚搔癢。

這段「養蝨」對話曝光後，網友紛紛留言笑虧：「不會養就不要亂買（？」、「能說出用飼料養，這絕對是個狠人」、「氣死，就是有這種人，早就說過不會養就不要養，現在要棄養了吧？」、「變獸醫也不錯，除了賣飼料，還可以賣周邊，保健品、營養粉，弄一些小房子裝飾什麼的」、「不處理還會增生變成陰蝨路」

