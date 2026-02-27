進三溫暖不怕「烤蛋」 日本業者推護蛋神器 網笑：愚人節禮物

日本廠商研發護蛋神器「護蛋守」。（圖擷取自@supersento_com社群平台「X」）

三溫暖能促進血液循環、幫助肌肉放鬆、減輕壓力等，不過對於男性朋友來說，高溫不利於精子生長，或造成精子活力下降，日本有廠商推出由醫師與專家們監修的「護蛋守」（たまも～る），保護「蛋蛋」，卻遭網友吐槽「這是愚人節禮物吧！」、「是什麼羞恥play嗎」，反應恐不如廠商預期。

「護蛋守」官網中提到，「護蛋守」開發者小齊平義彥是位非常喜歡三溫暖的人，他知道睪丸暴露在高溫環境下，可能會影響精子生長，但他不願放棄三溫暖，就此投入研究，雖然「護蛋守」不能保證完全解決高溫對精子的影響，但他開發這項產品的目的，是希望人們正視溫度對精子的影響，及好好享受三溫暖。

「護蛋守」體驗者目前留言都給5顆星高評價，有人提到以前得忍受高溫，但現在可以放心的待在三溫暖內，雖然剛開始會不時檢查，但習慣後便不會再關注、有人說他洗三溫暖已經超過15年，當知道會影響性功能時很震驚，因此尋找解決方法，直到遇見「護蛋守」，他認為「護蛋守」會成為他的三溫暖必需品、也有人認為，現在戴著「護蛋守」或許會引人側目，但相信不久的將來，「護蛋守」會變成主流。

多數網友並不看好「護蛋守」，甚至對於「護蛋守」僅有1種尺寸感到不可思議「這是男版灰姑娘故事」、「每個球的直徑大約是8公分，沒有分尺寸？」，也有網友提出不同看法「可以加散熱風扇嗎？」、「材質是矽膠不防撞，希望硬一點且有透氣孔」、「已預訂愚人節的發文」、「如果能隨著溫度變色會很有趣」、「戴了蛋蛋會不會因為熱脹更痛啊」。

