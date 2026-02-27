為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本汪汪隊出任務！ 神救援替主人「送手套」 吸引百萬網友朝聖

    2026/02/27 19:32 即時新聞／綜合報導
    日本網友分享他修補雪屋時，狗狗送來他遺忘的手套。（圖擷取自@kukuri_shibainu社群平台「X」）

    狗狗是人類最忠誠的朋友，日本有位網友分享，他在修補雪屋破損的地方時，他的狗狗幫他把手套拿了過來，吸引231萬人次觀看，10萬人點讚，稱讚狗狗是「好孩子」。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「くーさんママ」的日本網友發文分享，他的白色狗狗「樂」在他修補雪屋時，叼著原先放在家裡的藍色橡膠手套出現在雪洞入口，此情此景彷彿雪之守護神降臨人間，「樂」叼回手套時，臉上帶著一絲得意的笑容，希望主人能注意到牠。然而當他向「樂」伸手拿手套時，「樂」卻拒絕交出手套，帶著一臉得意的表情逃走了，讓他不經意笑了出來，最後在客廳發現被丟掉的手套，看起來「樂」只是想吸引主人的注意而已。

    網友對「樂」的行為紛紛留言「那一瞬間，我以為牠是位天使，從風暴眼中探出頭來」、「看起來就像狗神從雲層裡探出頭來一樣！太神聖了！」、「就像神明從雲層中窺視一樣。太可愛了」、「它看起來像一隻北極熊」、「它比手套更能溫暖人心」、「他很擔心主人冰冷的手」、「太可愛了！！好孩子」。

