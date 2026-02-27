美國巨嬰重達5.8公斤！媽媽笑：略過嫩嬰期直接養3月大寶寶

卡尤加醫療中心本月分享一張嬰兒對比照。照片中小尚恩（右）與同一天出生、體重僅約1.81公斤（約4磅）的早產女嬰瑪格特（左）並排躺在一起，小尚恩的身形明顯大許多。（圖擷取自卡尤加醫療中心粉專）

美國紐約州一名產婦上個月底產下兒子「小尚恩」（Shawn Jr.），沒想到孩子一出生體重就高達13磅（約5.8公斤），是普通新生兒體重的兩倍，更成為該院有史以來體重最大的嬰兒。

綜合外媒報導，產婦特莉卡（Terrica）與丈夫尚恩早在懷孕後期就預期孩子體型會比較大，但1月31日在卡尤加醫療中心（Cayuga Medical Center）迎來體重13磅（約5.8公斤）的兒子小尚恩時，全家人仍陷入震驚。特莉卡笑說，「我們知道他會很大，但完全沒料到會大成這樣！他現在穿的是3至6個月的尿布和衣服，感覺就像直接跳過新生兒階段，直接養3個月大的寶寶。」

卡尤加醫療中心本月14日於臉書粉專發文並附上一張嬰兒對比照。照片中小尚恩與同一天出生、體重僅約1.81公斤（約4磅）的早產女嬰瑪格特（Margot）並排躺在一起，小尚恩的身形明顯大許多。

院方婦幼健康部門主管托加爾斯基（Robyn Torgalski）指出，無論是1.8公斤還是5.9公斤，我們的團隊都準備好為嬰兒與家庭提供最高水準的照護。我們為合作機構凱尤加健康中心提供的卓越產科服務感到自豪，並榮幸能在這樣的時刻支持家庭。

報導提及，據金氏世界紀錄（Guinness World Records），目前人類史上最重的新生兒紀錄發生在1955年的義大利，當時該名嬰兒體重高達22磅（約9.9公斤）。

