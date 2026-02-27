美國出現4耳貓星人「多比」找新家 網爭搶收養

4耳貓「多比」雖然還在治療期間，但詢問領的人數爆量，已暫停申請。（圖擷取自@yourboydeluxe社群平台「X」）

美國阿拉巴馬州7個月大的黑貓多比（Dobby）因為罕見的基因突變，而擁有短而捲曲的尾巴、明顯的下顎前突（戽斗）以及多出一組耳朵，擄獲了數百人的心，有領養的意願的人蜂擁而至，目前已暫停收件。

《PEOPLE》報導，多比的中途媽媽、阿拉巴馬州胡佛市動物救援組織Kitty Kat Haven&Rescue董事會成員布朗（Stephanie Brown）表示，起初是在SNS看到多比原飼主的貼文。原飼主在多次嘗試讓牠與家中一隻高齡貓相處未果後，決定替牠尋找新家庭。

請繼續往下閱讀...

布朗自告奮勇接手當中途媽媽，多比8日到她家，她形容這段時間簡直像旋風般忙碌。多比已經完成健康檢查、結紮手術，也看過牙科專科醫師，由於多比的多耳與捲尾屬於極為罕見的基因突變特徵，但真正需要醫療處理的是牠嚴重的咬合不正問題。

多比預計在4月20日進行牙科手術，為門診手術，當天即可返家。雖然在正式開放領養前可能還需要回診，但布朗預期多比的恢復速度會很快。

由於多比至少還需要幾個月才能開放領養，然而Kitty Kat Haven&Rescue目前因有意領養者太多而暫停申請。布朗雖然沒有精確統計詢問數量，但她證實詢問度極高。布朗提到，多比非常受歡迎，「我們不擔心找不到牠永遠的家」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法