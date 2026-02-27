為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    美國出現4耳貓星人「多比」找新家 網爭搶收養

    2026/02/27 15:32 即時新聞／綜合報導
    4耳貓「多比」雖然還在治療期間，但詢問領的人數爆量，已暫停申請。（圖擷取自@yourboydeluxe社群平台「X」）

    4耳貓「多比」雖然還在治療期間，但詢問領的人數爆量，已暫停申請。（圖擷取自@yourboydeluxe社群平台「X」）

    美國阿拉巴馬州7個月大的黑貓多比（Dobby）因為罕見的基因突變，而擁有短而捲曲的尾巴、明顯的下顎前突（戽斗）以及多出一組耳朵，擄獲了數百人的心，有領養的意願的人蜂擁而至，目前已暫停收件。

    PEOPLE》報導，多比的中途媽媽、阿拉巴馬州胡佛市動物救援組織Kitty Kat Haven&Rescue董事會成員布朗（Stephanie Brown）表示，起初是在SNS看到多比原飼主的貼文。原飼主在多次嘗試讓牠與家中一隻高齡貓相處未果後，決定替牠尋找新家庭。

    布朗自告奮勇接手當中途媽媽，多比8日到她家，她形容這段時間簡直像旋風般忙碌。多比已經完成健康檢查、結紮手術，也看過牙科專科醫師，由於多比的多耳與捲尾屬於極為罕見的基因突變特徵，但真正需要醫療處理的是牠嚴重的咬合不正問題。

    多比預計在4月20日進行牙科手術，為門診手術，當天即可返家。雖然在正式開放領養前可能還需要回診，但布朗預期多比的恢復速度會很快。

    由於多比至少還需要幾個月才能開放領養，然而Kitty Kat Haven&Rescue目前因有意領養者太多而暫停申請。布朗雖然沒有精確統計詢問數量，但她證實詢問度極高。布朗提到，多比非常受歡迎，「我們不擔心找不到牠永遠的家」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播