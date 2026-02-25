為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    消失150年重返故鄉！加拉巴哥巨龜158隻野放 啟動混血復育

    2026/02/25 17:39 編譯陳成報／綜合報導
    工作人員於加拉巴哥群島最南端的弗洛里安納島野放幼年巨龜，執行將該物種送回原生棲息地的復育計畫。（美聯社）

    工作人員於加拉巴哥群島最南端的弗洛里安納島野放幼年巨龜，執行將該物種送回原生棲息地的復育計畫。（美聯社）

    厄瓜多加拉巴哥群島最南端的弗洛里安納島（Floreana Island）21日野放158隻巨龜幼龜，這是該物種在島上消失近150年後首度重返故土。此次行動旨在透過具備特定基因特徵的個體，逐步恢復這座距離南美大陸約1000公里的火山島生態循環。

    根據美聯社報導，這批8至13歲的幼龜選在雨季初期野放，以確保擁有充足水源與植被支撐初期生存。國家公園育種中心指出，這批幼龜體型已足以抵禦老鼠與貓等外來掠食者的威脅，是重建島嶼生態的關鍵第一步。

    混血基因拼圖 執行保育育種策略

    這批幼龜含有40%至80%「尼格爾巨龜」（Chelonoidis niger）遺傳特徵，該物種自1870年代即因人類捕獵而滅絕。此計畫屬於保育育種策略，並非真正復活已滅絕物種，而是透過在沃爾夫火山（Wolf Volcano）發現的古老血脈進行繁育，讓後代逐步趨向原始特徵。

    弗洛里安納島曾棲息2萬隻巨龜，但因人類捕殺導致其在150年前徹底消失，此次重返被視為生態修復的重要里程碑。保育團隊將持續追蹤這批幼龜在火山島的適應數據，作為未來優化物種回歸規劃的重要實證依據。

