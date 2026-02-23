《我們這一家》作者曬30年前全家福 「花媽」真人原型曝光！

《我們這一家》原作漫畫家昨（22）日曬出數張30年前的全家福出遊照，意外讓「花媽」創作原型曝光。（圖擷取自@keraeiko IG、@atashinchimovie 社群平台「X」，本報合成）

在台日擁有超高人氣的日本動畫《我們這一家》（あたしンち），原作漫畫家螻榮子曾公開透露，故事發生的各種情節大多取自她的親身經歷與家庭，甚至部分角色創作靈感就是自己的家人。近日螻榮子在IG分享數張全家照片，其中幾張清楚展示「花媽」真人原型，畫面在社群曝光後被迅速瘋傳，兩者驚人相似度也轟動千萬網友。

受到本屆冬奧熱潮影響，螻榮子昨（22）日在IG分享自己曾在大約30年前，帶著家人一起去義大利科爾蒂納丹佩佐旅遊，當時她們去參觀了米蘇里納湖、波爾多伊山口、布雷薩諾內主教座堂等景點，還搭乘纜車到海拔2239公尺的山區賞雪。螻榮子回憶，當時內心想著要再跟家人重遊一次，然而30年過去，卻未能實現這個目標。

不僅如此，螻榮子透露那趟旅遊結束後，她原本打算出版一本叫《媽媽與義大利》（お母さんとイタリア）的書籍，卻因為手上有其他作品還在連載，因此目前該書仍是未完成狀態，並補充書本草稿可到她的漫畫官網免費觀看。另外，螻榮子將當時的旅遊照分享給現年87歲的媽媽觀看，對方表示那確實是一趟很開心又難忘的旅行。

另外，螻榮子曾透過《我們這一家》主角「花媽」的創作原型，其實就是她的媽媽，因此不少粉絲與網友看到螻榮子最新分享的全家福照片中，非常清楚拍下「螻榮子媽媽」的本尊，無論是在鏡頭前展現的笑容、氣質或識別度很高的Q毛捲髮型，完全就是「花媽」的現實真人版，為此紛紛讚嘆螻榮子的繪畫功力與觀察力非常精準。

各國網友也留言表示，「本人無誤」、「媽媽的分身」、「果然是一家人」、「看起來不像體脂有49%」、「原來花媽的原型不是陳菊嗎？」、「真的是本人耶，可愛到笑出來」、「高興她看起來很健康，真是令人感動」、「外貌長得跟劇中人物一模一樣，太厲害！」、「我做夢也沒想到，有朝一日會看到《我們一家人》花媽的真人版！」。

