到府治療被「霸氣貓皇」緊盯監督 日本牙醫苦笑︰壓力超大！

一名日本牙醫分享，自己日前到府協助年長患者治療，期間被一隻模樣相當霸氣的「貓家屬」全程緊盯。（圖擷取自@sadodentist 社群平台「X」）

2月22日是日本「貓之日」，社群網路出現許多鏟屎官狂曬愛貓萌照，與貓咪有關的貼文，也會引發熱烈討論。日本一名牙醫分享，自己日前到府協助年長患者治療，未料一到患者家中，就看到一隻模樣相當霸氣的「貓家屬」，且對方還在自己治療時，全程露出非常嚴肅的神情，讓他無奈笑說看診壓力比平時還大。

社群平台「X」（前Twitter）名為「まもる 島の歯医者」的日本網友，是一名專門為年長者與離島居民到府治療的牙醫。19日下午，他依約攜帶專業醫療器材前往患者家中，結果現場不僅有患者親人，還有一隻巨大寵物的虎斑貓，而在他拿出器材為患者檢查、治療期間，這隻虎斑貓全程安靜坐在一旁，並用銳利的貓眼緊緊盯著不放。

原PO苦笑，很少有陪診「家屬」展現這麼認真的關注，其專注程度媲美他學生時期的老師，甚至比老師還要更嚴格，讓他相當有壓力。不過原PO也指出，或許正是因為這隻貓咪與飼主的感情十分深厚，擔心身為陌生人的自己會對飼主不利，所以哪怕自己拿出各種對貓咪來說很恐怖的醫療器材，貓咪都不願意輕易離開飼主身邊。

畫面曝光後，吸引超過250多萬人次瀏覽、8.3萬人按讚，網友紛紛表示，「很著急的家屬」、「牠好像在說：別越界」、「我也想獲得毛茸茸的監視」、「看到這張照片莫名很感動」、「感覺下一秒貓咪就要取代醫生看病了」、「一直坐在旁邊守護著心愛的主人，真是可愛又聰明的好貓貓」。

