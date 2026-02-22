獨旅注意！住日本膠囊旅館沒鎖置物櫃 「45歲大叔胖次」被偷了

近年許多民眾到國外旅遊，除了入住連鎖飯店或傳統旅館，也會選擇更為平價、地點較便利的膠囊旅館。示意圖。（資料照，路透）

近年許多民眾到國外旅遊，除了入住連鎖飯店或傳統旅館，也會選擇更為平價、地點較便利的膠囊旅館。日本一名45歲男子分享，他入住膠囊旅館後將行李放進置物櫃、但並未鎖上就離去，結果等到他再次將行李拿出，發現自己最愛的「胖次」（パンツ，內褲）被人偷走，讓他當場欲哭無淚，這起竊案曝光後，迅速引爆全網熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「SJ」、與妻子育有2子的日本男網友，昨（21）日分享他一人獨自外出旅遊遇上的慘案。原PO回憶，他入住一間男女共用的膠囊旅館，並將行李放進業者提供的指定置物櫃裡，並未上鎖就離開，等他再次從置物櫃拿出行李後，才發現有衣物失竊，他最喜歡的一條男士內褲竟被偷了。

請繼續往下閱讀...

原PO坦言，東西之所以被偷，百分之百是因為他粗心沒上鎖，這點無法責怪他人，也幸好只有內褲被偷走，其他物品安然無恙。然而最令原PO在意的是，他是一名45歲的「大叔」（オッサン，也譯︰歐吉桑），無論小偷性別如何，他完全無法理解為什麼有人會偷一個大叔穿過的男士內褲，也很苦惱該怎麼跟老婆解釋這起離奇竊案。

該文一出，吸引超過1000多萬人次瀏覽、18萬人按讚，各國網友除了提醒原PO小心自身安全，也討論起其他可能失竊原因，「案情不單純」、「這遺失物好尷尬」、「就算報警也男以理解」、「軍中沒內褲拿鄰兵的狀況」、「好可怕，大叔也要學會保護自己喔」、「我老公（46歲）之前去公共澡堂，洗完澡後發現自己的胖次被人偷走」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法