為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    當傳家寶？福特創辦人傳記 被借走近64年終於歸還

    2026/02/22 10:13 即時新聞／綜合報導
    美國華盛頓州里奇蘭公共圖書館．收到逾期近64年的福特汽車創辦人傳記。（圖擷自Richland Public Library臉書）

    美國華盛頓州里奇蘭公共圖書館．收到逾期近64年的福特汽車創辦人傳記。（圖擷自Richland Public Library臉書）

    代代相傳當傳家寶？美國華盛頓州里奇蘭公共圖書館（Richland Public Library），有1本福特汽車創辦人亨利‧福特（Henry Ford）的傳記，於1962年被借出後就遲遲未歸還，如今終於有借書人的後代來還書了。

    《UPI》報導，里奇蘭圖書館表示，這本書當初被借走後的到期日是1962年3月17日，因此已經逾期了63年又11個月，如果要繳罰金的話可能會高達數千美元（1000美元約新台幣3.15萬元），不過圖書館已於2022年取消逾期罰金制度。

    據了解，把傳記《福特：時代、人物、公司》（Ford: The Times, The Man, The Company）帶來歸還的男子，是從遺物中繼承到這本書，而且他還有第2本屬於里奇蘭圖書館且多年未還的藏書，他打算讀完後再歸還。

    這本傳記原本的到期日是1962年3月17日。（圖擷自Richland Public Library臉書）

    這本傳記原本的到期日是1962年3月17日。（圖擷自Richland Public Library臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播