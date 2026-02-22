當傳家寶？福特創辦人傳記 被借走近64年終於歸還

美國華盛頓州里奇蘭公共圖書館．收到逾期近64年的福特汽車創辦人傳記。（圖擷自Richland Public Library臉書）

代代相傳當傳家寶？美國華盛頓州里奇蘭公共圖書館（Richland Public Library），有1本福特汽車創辦人亨利‧福特（Henry Ford）的傳記，於1962年被借出後就遲遲未歸還，如今終於有借書人的後代來還書了。

據《UPI》報導，里奇蘭圖書館表示，這本書當初被借走後的到期日是1962年3月17日，因此已經逾期了63年又11個月，如果要繳罰金的話可能會高達數千美元（1000美元約新台幣3.15萬元），不過圖書館已於2022年取消逾期罰金制度。

據了解，把傳記《福特：時代、人物、公司》（Ford: The Times, The Man, The Company）帶來歸還的男子，是從遺物中繼承到這本書，而且他還有第2本屬於里奇蘭圖書館且多年未還的藏書，他打算讀完後再歸還。

這本傳記原本的到期日是1962年3月17日。（圖擷自Richland Public Library臉書）

