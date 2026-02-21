不是AI！雙眼如玻璃彈珠 大眼喵星人網路爆紅

多力多因罹患貓傳染性腹膜炎，而擁有一雙大到不科學的雙眼。（擷取自FB@The Bitty Kitty Brigade）

真的不是AI！美國明尼蘇達州一間動物救援組織「小小貓救援隊」（The Bitty Kitty Brigade）近日分享的一則領養貼文意外走紅。主角是一隻僅5月大小黑貓，名為「多力多」（Dorito），牠擁有一雙大到不科學、宛如巨大蛋白石彈珠的雙眼，由於超萌的奇特長相引起廣泛關注。

綜合外媒報導，據了解，多力多與姊妹奇多（Cheeto）當初發現被遺棄在小加拿大鎮（Little Canada）的一處垃圾桶後方，當時兩貓不僅患有嚴重的呼吸道感染，耳朵也傷痕累累。

小小貓救援隊負責人德懷爾（Mandy Dwyer）透露，多力多剛獲救時眼睛僅微顯混濁，但在治療感冒期間，雙眼竟開始不正常隆起，最終腫脹成如同「外星生物」般的驚人模樣。經過專科醫師檢查，證實多力多患有「貓傳染性腹膜炎」（FIP），這種病毒引發了罕見的全身性發炎，才導致眼球組織出現異常變形。

儘管多力多目前已成功戰勝病毒，但巨大的眼球導致牠無法完全閉合眼皮，餘生需仰賴人工淚液潤滑。醫療團隊表示，多力多的視力雖受影響，但生活無礙，至於眼球是否會縮回正常大小仍是未知數。

多力多曾因特殊的長相被許多潛在領養者嫌棄、拒絕，所幸長期照顧牠們的寄養媽媽早已被其溫柔的個性俘虜。寄養媽媽笑說，多力多雖然長相異於常貓，但個性極其撒嬌，玩耍時甚至從不伸爪傷人，因此決定正式收編這對姊妹，給牠們一個永遠的家。

這組照片在社群平台上瘋傳，不少網友留言表示，「我從未聽說過貓在罹患FIP還能倖存，所以她真是個可愛的奇蹟。」、「我才不相信這不是AI。」、「我知道她不幸擁有大眼睛不是什麼好事，但對我來說它們看起來像一個銀河系」。、「她的眼睛現在看起來像彩虹月光石、蛋白石，或拉布拉多石！」。

