本尊也來玩？ 「馬份」湯姆費爾頓貼春聯 諧音梗賀新年

「跩哥馬份」演員湯姆費爾頓在春聯及「馬爾福」前合照，令網友驚呼「本人？」。（圖擷取自t22felton社群平台「Threads」）

今年農曆春節因逢「馬」年，《哈利波特》反派角色「跩哥馬份」（Malfoy）在中國譯名為「馬爾福」，其開頭的「馬」字對應生肖，末尾的「福」字則象徵祥瑞，成為不少中國人的吉祥物選擇，也吸引外媒報導。今（19日），「跩哥馬份」演員湯姆費爾頓（Tom Felton）在社群平台貼出繁體字春聯與「馬爾福」照片，祝大家新年快樂，讓網友驚呼「本人也來玩」！

湯姆費爾頓站在貼著對聯「天增歲月人增壽 春滿乾坤福滿門 福滿家門」的牆壁前，春聯正中央的斗方有《哈利波特》「跩哥馬份」劇照，下方對應的是「馬爾福」的繁體中文字、拼音及原文Malfoy的紅紙，發文內容為「Happy Chinese new year x 新年快樂」，均使用繁體字。

貼文一出震驚海內外網友，有英語圈網友解說湯姆費爾頓的行為是什麼意思，台灣網友則是紛紛留言驚呼「這是真的？？？官方帳號？？？？？？」、「只要活得夠久啥都能見到呢」、「留友看」、「還以為AI結果是本人」、「馬份貼自己的春聯」、「台灣人趕快來馬份這裡拜年」、「留友馬爾福」。

