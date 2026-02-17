為何只有人類有下巴？連尼安德塔人都沒有 科學家至今無解

人類臉部的「下巴」是目前已知僅見於智人的特徵，演化原因至今仍缺乏可驗證解釋；圖為情境照。（圖取自freepik）

人類身上有一個部位，連演化學家都說不清楚具體用途，那就是「下巴」。據英國《獨立報》報導，倫敦大學學院（UCL）演化生物學教授泰爾福德（Max Telford）在新書中坦言，相較於其他器官，下巴是人體演化上一個獨特且費解的案例。

為什麼人類會有下巴？這個問題看似簡單，卻困擾了生物學界多年。泰爾福德指出，在所有哺乳類動物中，只有智人（Homo sapiens）擁有突出的下巴，就連我們最親近的滅絕親戚「尼安德塔人」（Neanderthals）也沒有這項構造。

科學界對此提出了多種假說，包括為了強化下顎骨以利戰鬥，或是為了突顯男性的鬍鬚魅力，也有理論認為這只是人類學會烹飪、食物變軟導致牙齒與下顎縮小後，意外留下的骨骼殘餘。然而，由於在演化樹上找不到其他動物演化出下巴，科學家缺乏「重複案例」來進行比對驗證，導致這些理論目前都缺乏可驗證的解釋，難有定論。

睪丸大小 揭露物種的「精子競爭」

相較於下巴的無解，另一個身體構造「睪丸」的大小，卻能被演化論精準解釋。泰爾福德指出，這涉及了「趨同演化」（convergent evolution）的概念。在靈長類世界中，睪丸的大小與該物種的交配模式密切相關。

以體型相近的猴子為例，黑白疣猴（Colobus）的睪丸僅重3公克，而頂冠獼猴（Macaque）的睪丸卻重達48公克。科學家發現，黑白疣猴實行「後宮制」，一隻雄性獨佔多隻雌性，無需擔心競爭；反觀頂冠獼猴生活在群體中，雌性會與多隻雄性交配，雄性必須製造大量精子來進行「精子戰爭」，以增加自己的基因傳遞機率。

這種規律在類人猿中也適用。擁有一夫多妻後宮的大猩猩，其睪丸相對於體重來說非常小；而採取多重伴侶制、交配頻繁的黑猩猩，則擁有巨大的睪丸。此外，海洋中的海豚也有類似現象，其睪丸重量可達體重的 4%，顯示其交配競爭極為激烈。

人類的位置在哪裡？

那麼，人類的情況又如何？泰爾福德在文中給出了一個耐人尋味的數據：人類睪丸的相對重量，大約是大猩猩的3倍，但只有黑猩猩的5分之1。這顯示人類的演化定位剛好卡在中間，既不像大猩猩那樣完全獨佔配偶，也不像黑猩猩那樣頻繁轉換伴侶。至於這代表了我們祖先採取何種性策略，泰爾福德幽默地表示：「這就留給讀者自己去解讀了。」

居主導地位的「銀背」大猩猩，雖然體型壯碩，獨享後宮，但因無需進行激烈的精子競爭，其睪丸**相對於體重來說非常小。（路透資料照）

