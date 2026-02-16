日本人氣賽馬退休變柵欄「破壞神」 牧場製成馬年御守熱賣

日本人氣賽馬退休變柵欄「破壞神」 牧場製成馬年御守熱賣2026/02/16 19:48 即時新聞／綜合報導
前日本賽馬「谷水琴蕾」，常破壞牧場內的木製柵欄，這些柵欄事後被製作成御守對外販售。（圖擷取自@Versailles_Farm 社群平台「X」，本報合成）
馬年將至，與「馬」有關的吉祥話或賀圖熱賣。以飼養人氣退役賽馬聞名、位於日本北海道的Yogido凡爾賽牧場，蒐集牧場內遭調皮賽馬踹壞的木製柵欄，製作成獨一無二的御守來販售，今年恰逢丙午馬年，讓這項商品再度成為網路熱門話題。
綜合日媒報導，出生於1999年、曾拿下2002年GI東京優駿冠軍的著名賽馬「谷水琴蕾」（タニノギムレット，香港馬會翻譯為︰谷野美酒），引退後先是前往北海道新日高町擔任配種馬，2020年從配種馬後引退後，被送往Yogido凡爾賽牧場養老，牧場也時常透過社群，分享牠的養老生活、和養成遊戲《賽馬娘Pretty Derby》聯名合作等資訊。
谷水琴蕾最受各國馬迷津津樂道的話題，莫過於成為Yogido凡爾賽牧場的「破壞神」。牧場官方透露，谷水琴蕾剛到牧場的第一天，就一口氣踹壞4根木製柵欄，且此後無論外出放牧或回馬廄休息，牠幾乎天天用強壯的後腳猛踹柵欄，哪怕因此讓腳受到輕傷，牠也會在康復持續去踹柵欄，樂此不疲地熱衷程度，讓牧場工作人員哭笑不得。
Yogido凡爾賽牧場自此將谷水琴蕾封為「破壞神」，也會定期向馬迷匯報工作人員逮到牠踹柵欄的照片或影像，還曾無奈曬出花費30萬日圓（約新台幣6.2萬元）左右購買新柵欄的支出單。許多馬迷知曉谷水琴蕾的調皮舉動，會給牧場經營增加負擔，紛紛建議可以將損壞的柵欄重新加工、製作成小巧周邊對外販售，讓牠自己賺回維修費用。
收到眾多馬迷建議的Yogido凡爾賽牧場，最終決定為谷水琴蕾成立「柵欄基金」，將牠踹壞的木製柵欄製作成御守、吊墜、鑰匙圈、手機支架等精美手工商品，賣出所得會全數用在谷水琴蕾與其他馬匹的照顧費。在各項商品中，最受馬迷歡迎的是附有谷水琴蕾本馬一小搓鬃毛的客製化御守，每次牧場開放預購都會成為熱銷商品，今年恰逢農曆「丙午馬年」，讓這個御守再度成為人氣話題，並引發更熱烈的搶購風潮。
【受注販売開始のお知らせ】— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） January 6, 2026
タニノギムレットが
実際に壊した牧柵の木材を使用し、
たてがみを納めた御守りの
受注販売を開始しました。
すべて一点もの。
同じ表情のものは二つとありません。
日常のお守りとして。
節目や願いを込めた特別な一本として。
数量・期間限定の受注生産です。
▶︎… pic.twitter.com/imWopXcZ6d
【現行犯逮捕】14日未明、Yogiboヴェルサイユリゾートファームにて牧柵を蹴るなどして、タニノギムレット容疑者を現行犯逮捕しました????— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） April 14, 2025
タニノギムレット「ついカッとなってやった」… pic.twitter.com/pNP7Tgr9r8
またまた牧柵を破壊したギムレット????️— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） January 28, 2025
直す社長の横で、申し訳なさそう？にずっとくっついてます????
社長が「もうやめてくれ…」と言ってるよギムさん。#破壊神#タニノギムレット#勘弁して#yogiboヴェルサイユリゾートファーム pic.twitter.com/QahUAdlANc
本日15時ごろ— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） September 4, 2024
スタッフの目の前で牧柵を破壊し
現行犯逮捕されました
とぼけた顔をしつつ
折った牧柵の横でドヤ顔してます#破壊神#タニノギムレット#ギム様#ギム爺#牧柵#破壊#現行犯#現行犯逮捕#無傷#ドヤ顔#神技#得意技#お家芸 pic.twitter.com/ts4iQB1RJr
年明け早々、牧柵を破壊する犯人は…@Versailles_Farm #タニノギムレット #破壊神 #Yogiboヴェルサイユリゾートファーム #お正月 #鏡餅 #元旦 pic.twitter.com/iveMtHL0QP— 岩﨑 茉莉亜（髙田） | Yogibo Versailles Resort Farm （@maricardo821） January 1, 2025
破壊した牧柵をギムレットと一緒に記念撮影にお使い下さい????笑— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） May 8, 2022
牧柵がなかなか現在手に入れる事が難しい為、少量在庫をしていた業者さんから購入させて頂きました。
今年に入って既にギムレットは29本横板を破壊してます????https://t.co/OoZAg7IdmX#タニノギムレット #破壊神 #ウオッカ #牧柵 pic.twitter.com/AcNm2p977Y
???? タニノギムレット 勝守り（かちまもり）— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） August 3, 2025
── いまもなお生きる伝説、その力をあなたに。
この勝守りには、名馬タニノギムレット本人の鬣（たてがみ）と、彼が放牧中に壊した実際の牧柵の木材を使用しています。… pic.twitter.com/Z8UGcYGSZ4
「タニノギムレットの牧柵」iPhoneケース、受注販売中！— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） December 21, 2024
タニノギムレットが蹴って壊した牧柵を再利用した特別なiPhoneケース。長らくご愛顧いただいているこちらの商品は、素材の個性と職人技が融合した唯一無二の逸品です。… pic.twitter.com/xZpO6YOM0q
????【販売のお知らせ】????— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） January 29, 2025
破壊神「タニノギムレット」が牧柵を破壊した際の牧柵材を使用した特製キーホルダーが、渋谷モディにて販売されます！????????
タニノギムレット&オジュウチョウサンの2種類です！
１個22,000円になります。
数量が限られておりますので、お早めにお求めください！… pic.twitter.com/pSWCjye7at
クラウドファンディング限定で各馬の鬣いりミニプレートが登場????— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） December 1, 2024
ギムレットが破壊した牧柵を再利用しレジンとあわせて作成いたしました。
今回限りの商品になりますので是非ご検討よろしくお願いいたします。https://t.co/Cg8FnKLleC#Yogiboヴェルサイユリゾートファーム#タニノギムレット… pic.twitter.com/LkTPmMUmz5
ギムレットと創る牧柵シリーズの試作品が2点出来上がってきました????— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） June 17, 2022
レジンを使用したキーホルダーもしくはペンダント等にする物
蹴ってるシルエットを取り入れた、スマホスタンド????
まだまだ課題があるのでここから更に改良していきます！#タニノギムレット #破壊神 #牧柵 #ウオッカ #ウマ娘 pic.twitter.com/7UDyHwv49I
????返礼品ちぃぐるみサンプル到着????— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） November 9, 2025
ちぃぐるみの試作品が届きました????✨
タニノギムレット本人（本馬）と、
ウマ娘のパネルと一緒に????
小さいけれど、ちゃんとギムレットらしさが詰まってます????
現在クラウドファンディング実施中！????
ちぃぐるみセットをはじめ、牧場に名前が刻まれるレンガなど… pic.twitter.com/S7i8ukI2Wn
????奇跡のツーショット????— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） July 20, 2025
伝説の名馬 タニノギムレットこと破壊神????️
そしてその魂を受け継ぐウマ娘 タニノギムレット。
まさかの“ご本人”登場に、思わずこの表情????????#タニノギムレット#破壊神 #ギム爺 #ダービー馬#ウマ娘 #Yogiboヴェルサイユリゾートファーム#聖地巡礼#並んでみた pic.twitter.com/uUhJDS5shV
ウマ娘プリティーダービー タニノギムレット等身大パネル— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） April 17, 2024
の横にオブジェを設置してみました????#タニノギムレット#ギム爺#ヴェルサイユの破壊神 pic.twitter.com/28t417Qomi
ウマ娘プリティーダービーのタニノギムレット等身大パネルをゲート前に設置しました♪— Yogiboヴェルサイユリゾートファーム （@Versailles_Farm） October 25, 2022
フォトスポットに是非????
（パネルは移動させないでくださいね！）
ギム様同士の初対面の様子も載せておきます????#ウマ娘 #タニノギムレット #ギム爺 #破壊神 pic.twitter.com/EEkRgMnOCY
身為日本著名賽馬之一的谷水琴蕾，經馬主授權後在養成遊戲《賽馬娘Pretty Derby》帥氣登場。（圖擷取自@Versailles_Farm 社群平台「X」）