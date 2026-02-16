日本人氣賽馬退休變柵欄「破壞神」 牧場製成馬年御守熱賣

前日本賽馬「谷水琴蕾」，常破壞牧場內的木製柵欄，這些柵欄事後被製作成御守對外販售。（圖擷取自@Versailles_Farm 社群平台「X」，本報合成）

馬年將至，與「馬」有關的吉祥話或賀圖熱賣。以飼養人氣退役賽馬聞名、位於日本北海道的Yogido凡爾賽牧場，蒐集牧場內遭調皮賽馬踹壞的木製柵欄，製作成獨一無二的御守來販售，今年恰逢丙午馬年，讓這項商品再度成為網路熱門話題。

綜合日媒報導，出生於1999年、曾拿下2002年GI東京優駿冠軍的著名賽馬「谷水琴蕾」（タニノギムレット，香港馬會翻譯為︰谷野美酒），引退後先是前往北海道新日高町擔任配種馬，2020年從配種馬後引退後，被送往Yogido凡爾賽牧場養老，牧場也時常透過社群，分享牠的養老生活、和養成遊戲《賽馬娘Pretty Derby》聯名合作等資訊。

谷水琴蕾最受各國馬迷津津樂道的話題，莫過於成為Yogido凡爾賽牧場的「破壞神」。牧場官方透露，谷水琴蕾剛到牧場的第一天，就一口氣踹壞4根木製柵欄，且此後無論外出放牧或回馬廄休息，牠幾乎天天用強壯的後腳猛踹柵欄，哪怕因此讓腳受到輕傷，牠也會在康復持續去踹柵欄，樂此不疲地熱衷程度，讓牧場工作人員哭笑不得。

Yogido凡爾賽牧場自此將谷水琴蕾封為「破壞神」，也會定期向馬迷匯報工作人員逮到牠踹柵欄的照片或影像，還曾無奈曬出花費30萬日圓（約新台幣6.2萬元）左右購買新柵欄的支出單。許多馬迷知曉谷水琴蕾的調皮舉動，會給牧場經營增加負擔，紛紛建議可以將損壞的柵欄重新加工、製作成小巧周邊對外販售，讓牠自己賺回維修費用。

收到眾多馬迷建議的Yogido凡爾賽牧場，最終決定為谷水琴蕾成立「柵欄基金」，將牠踹壞的木製柵欄製作成御守、吊墜、鑰匙圈、手機支架等精美手工商品，賣出所得會全數用在谷水琴蕾與其他馬匹的照顧費。在各項商品中，最受馬迷歡迎的是附有谷水琴蕾本馬一小搓鬃毛的客製化御守，每次牧場開放預購都會成為熱銷商品，今年恰逢農曆「丙午馬年」，讓這個御守再度成為人氣話題，並引發更熱烈的搶購風潮。

身為日本著名賽馬之一的谷水琴蕾，經馬主授權後在養成遊戲《賽馬娘Pretty Derby》帥氣登場。（圖擷取自@Versailles_Farm 社群平台「X」）

