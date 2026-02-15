警察放《真珠美人魚》音樂給嫌犯聽 網笑：不舒服就是海妖

有網友分享他的警察朋友會在警車上放日本動畫《真珠美人魚》的歌給嫌犯聽，網友笑說「如果嫌犯覺得不舒服那他們就是海妖」；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2020年美國奧克拉荷馬州監獄有2名獄警因將囚犯銬在牆上，並強迫其連聽2小時的《Baby Shark》（鯊魚寶寶），遭判定為不人道的處分，連同上司一起被起訴。日前有網友分享，他有警察朋友會在警車上放日本動畫《真珠美人魚》的歌給嫌犯聽，網友笑說「如果嫌犯覺得不舒服那他們就是海妖」。

留言區網友紛紛開始文字版「用閃亮的歌聲開始現場演唱」，也有網友好奇原PO在什麼情況下會跟警察朋友談到此事，原PO回「因為唱KTV他對黑暗的巴洛克熟得不行」，有其他警察網友留言「我都放西遊降魔篇的那首」、「以前放過風雲變色還有我難過」，還有網友好奇「警察朋友會用閃亮的歌聲開始現場演唱嗎」。

其他網友也開玩笑說「嫌犯會唱黑暗的巴洛克回擊嗎」、「來抓我我跟他一起唱」、「到監獄了再問他們要不要再來一首安可曲」、「好像能淨化www」、「這對嫌犯來說算感化還是私刑」、「那他們會頭痛哀嚎嗎」、「喚醒犯人的真、善、美」。

