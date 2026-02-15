為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    忍痛80分鐘！美奇男子下巴「頂椅子」 奪回金氏世界紀錄

    2026/02/15 15:24 即時新聞／綜合報導
    美國男子拉許挑戰「下巴平衡椅子」項目，維持長達1小時20分鐘30秒的驚人成績。（圖擷取自「Record Breaker Rush」YT頻道）

    美國男子拉許挑戰「下巴平衡椅子」項目，維持長達1小時20分鐘30秒的驚人成績。（圖擷取自「Record Breaker Rush」YT頻道）

    挑戰極限永無止境！美國男子拉許（David Rush）本月10日於YouTube頻道發布一段打破金氏世界的紀錄影片，他展現驚人的平衡神技與意志力，挑戰「下巴平衡椅子」維持長達1小時20分鐘的驚人成績，成功奪回先前失去的最長時間紀錄頭銜，消息曝光引外界矚目。

    綜合外媒報導，拉許曾是金氏世界紀錄「下巴平衡椅子」該項紀錄的保持人，當時的成績為1小時8分鐘。不過，這項紀錄隨後被另一位高手以1小時19分鐘的成績超車，拉許為奪回寶座，在過去幾個月內展開了地獄般的特訓。

    拉許透露，「過去數月我專注訓練以重建頸部力量與耐力，這項挑戰是確實是『頸部之痛』」，這種長時間的平衡挑戰對下顎、頸椎及上背部會造成持續性的高負擔，一旦椅子定位，就沒有任何喘息的空間，每秒都必須全神貫注地主動控制。

    據了解，這場破紀錄的挑戰發生在2024年12月。拉許坦言，儘管挑戰當時他的體能狀態似乎還能繼續撐下去，但長時間維持同一姿勢所帶來的強烈劇痛，最終讓他選擇在1小時20分30秒時畫下句點。

    金氏世界紀錄（Guinness World Records）官方近日正式認證這項成績，確認拉許已成功超前對手1分多鐘，並奪回紀錄保持人頭銜。

