    象鼻藏「千根神鬚」！斷了永不再生 尖端竟軟如橡膠

    2026/02/15 11:11 編譯陳成良／綜合報導
    大象象鼻分布約1000根精密鬍鬚，是其感知環境的關鍵器官。（路透資料照）

    大象能用粗壯象鼻精準剝開香蕉皮或撿起花生米，祕密竟藏在鼻頭的「千根鬍鬚」！最新研究顯示，這些鬍鬚是靈敏的感測器官，具備極特殊的「外硬內軟」結構，且一輩子無法再生。

    《路透》報導，根據科學期刊《科學》（Science）本週發表的最新研究，德國馬克斯普朗克智能系統研究所團隊發現，亞洲象鼻子上覆蓋著約1000根精密鬍鬚。與貓鼠類圓柱狀鬍鬚不同，大象鬍鬚橫切面呈「扁平狀」，結構如同草葉，且基部具有中空管狀結構，使其既輕便又能在每天尋找200公斤食物的粗重工作中，承受劇烈摩擦而不易折斷。

    研究團隊利用「奈米壓痕」（nanoindentation）測試發現，大象鬍鬚具備驚人的「功能梯度」。其基部硬度如同堅硬塑膠，但尖端卻比基部軟上40倍，觸感宛如柔軟橡膠。這種特性讓大象能偵測細微的震動與壓力，靈巧程度甚至能做到「夾起洋芋片而不碎」或精確剝除香蕉皮。

    研究人員庫琴貝克（Katherine Kuchenbecker）解釋，這種硬度變化讓大象能精確感知物體接觸鬍鬚的具體位置。

    可望啟發機器人觸覺設計

    值得注意的是，大象鬍鬚與多數哺乳類不同，一旦磨損或斷裂就無法再生。科學家指出，大象演化出這種精密構造，是為了補足其皮膚粗厚與視力不佳的弱點。這項發現未來更可望啟發機器人觸覺設計，藉由模仿象鼻鬍鬚的感測原理，讓未來的機器人在導航或處理易碎物品時，具備如同大象般的細膩觸覺。

