為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    過年不再擔心叫不出稱呼！網推超實用「親戚稱呼計算機」秒解答

    2026/02/13 17:28 即時新聞／綜合報導
    網友分享一款APP「老表你好-三姑六婆親戚稱呼計算機」，可以快速計算親戚的稱呼。（圖擷取自「老表你好-三姑六婆親戚稱呼計算機」）

    網友分享一款APP「老表你好-三姑六婆親戚稱呼計算機」，可以快速計算親戚的稱呼。（圖擷取自「老表你好-三姑六婆親戚稱呼計算機」）

    即將過年，不少人開始擔心年節聚會時，久違才見到的親戚卻叫不出稱呼。有網友分享手機的一款APP，可以即時計算親戚的輩分稱呼，讓過年不再尷尬地叫不出人，讓網友直呼「這是過年最好用的計算機！」。

    一名網友在Threads上分享一款可以幫忙計算長輩稱呼的APP，這款免費的APP名為「老表你好-三姑六婆親戚稱呼計算機」，比造計算機模式，將原本的數字鍵改為直系親屬的稱呼，只要按下相對應的親屬關係，就能顯示相對應的稱呼，例如：爸爸的爸爸的妹妹=姑婆。

    貼文一出，掀起網友熱議，網友表示「這個東西希望全國普及一下，太實用了」、「有料！馬上下載來玩」、「想起115學測國文第3題，鄭用錫要怎麼稱呼他的兒子的妻子的叔父」。

    不過也有網友好奇詢問「哥哥的老公應該叫什麼」，網友實測後發現，APP顯示「暫無同性婚姻數據！」，其他網友也回應「同性婚姻比較特別，應該直接問他怎麼叫他配偶」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播