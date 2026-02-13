過年不再擔心叫不出稱呼！網推超實用「親戚稱呼計算機」秒解答

網友分享一款APP「老表你好-三姑六婆親戚稱呼計算機」，可以快速計算親戚的稱呼。（圖擷取自「老表你好-三姑六婆親戚稱呼計算機」）

即將過年，不少人開始擔心年節聚會時，久違才見到的親戚卻叫不出稱呼。有網友分享手機的一款APP，可以即時計算親戚的輩分稱呼，讓過年不再尷尬地叫不出人，讓網友直呼「這是過年最好用的計算機！」。

一名網友在Threads上分享一款可以幫忙計算長輩稱呼的APP，這款免費的APP名為「老表你好-三姑六婆親戚稱呼計算機」，比造計算機模式，將原本的數字鍵改為直系親屬的稱呼，只要按下相對應的親屬關係，就能顯示相對應的稱呼，例如：爸爸的爸爸的妹妹=姑婆。

貼文一出，掀起網友熱議，網友表示「這個東西希望全國普及一下，太實用了」、「有料！馬上下載來玩」、「想起115學測國文第3題，鄭用錫要怎麼稱呼他的兒子的妻子的叔父」。

不過也有網友好奇詢問「哥哥的老公應該叫什麼」，網友實測後發現，APP顯示「暫無同性婚姻數據！」，其他網友也回應「同性婚姻比較特別，應該直接問他怎麼叫他配偶」。

