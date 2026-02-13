教科書要改寫？116光年外驚見「不可能的星系」 行星順序全反了

藝術家描繪的「LHS 1903」星系示意圖。該星系行星排列違反傳統理論，呈現罕見的「由內向外」結構，最前方這顆即為位於最外圍、理應不該存在的「岩石行星」。（圖片來源：ESA）

一般認知的太陽系規則是「內圈岩石、外圈氣體」，但天文學家近期在116光年外發現一個「怪胎」星系，行星排列順序竟然完全相反，最外圍竟出現一顆理應只在內圈生成的「岩石行星」。這項發現打破現有理論，讓科學家直呼：「這本來不該發生的！」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這個編號為「LHS 1903」的星系由一顆紅矮星主宰。依據天文物理學的「雪線」理論，恆星旁高溫形成岩石行星，外圍低溫形成氣體行星。但LHS 1903的順序卻是「岩石—氣體—氣體—岩石」，最外圍這顆「超級地球」（LHS 1903 e）就像三明治的麵包皮，包在兩層厚厚的氣體行星外，完全顛覆傳統認知。

英國華威大學物理系助理教授威爾森（Thomas Wilson）直言：「依標準理論，這顆外圍岩石行星根本不該存在。」研究團隊透過模擬得出結論：這顆行星是個「遲到大王」。星系形成過程可能是「由內向外」，當最外圍這顆行星開始形成時，氣體塵埃早被中間的氣體巨星吸光，導致它「搶不到氣體」，只能尷尬地維持岩石核心樣貌。

或藏有水與大氣層 具備生命潛力？

這項發表於《科學》（Science）期刊的研究，被視為翻轉行星形成劇本的證據。雖然這個「怪胎」讓科學家傷透腦筋，但也帶來新希望。加州理工學院教授努森（Heather Knutson）指出，這顆超級地球半徑約地球的 1.7 倍，雖然位置怪異，但因距離恆星較遠，溫度可能低到讓水凝結 ，甚至保有多樣化大氣層，是未來尋找系外生命的重要目標。

