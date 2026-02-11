為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    DIY現代版忍者食物「兵糧丸」 吃1顆可以飽半天

    2026/02/11 15:00 即時新聞／綜合報導
    現代版的忍者食物「兵糧丸」，吃1顆可以飽半天。示意圖。（圖擷取自@gokigen_ne社群平台「X」）

    現代版的忍者食物「兵糧丸」，吃1顆可以飽半天。示意圖。（圖擷取自@gokigen_ne社群平台「X」）

    防災的儲備糧食需要有耐放的特質，並且吃了能讓人有飽足感，有人曾提出「將古代忍者攜帶的保存食品現代化」的構想，現代版的「兵糧丸」由長野市戶隱「小忍者村」戶隱流忍術「陽炎一族」頭領德武優治設計食譜，並讚「吃一顆，半天都不會感到飢餓」。

    產經新聞報導，丸藥狀的「兵糧丸」，以忍者的隨身乾糧而聞名。伊賀流的傳統忍者集團「黑黨」代表黑井宏光說明，過去在長時間潛入敵方城池等情況下，忍者會吃用兵糧丸充飢。

    相傳由戰國時代軍師山本勘助傳下來的《老談集》中，記載了由忍者流傳的兵糧丸配方，由高麗人參、肉桂、蓮藕、山藥等材料做成。在當時，兵糧丸被認為具有滋養強身、消除疲勞與維持健康的功效。

    現代版「兵糧丸」作法：將米製粉（100公克）、黑芝麻粉（50公克）、黃豆粉（50公克）、砂糖（2大匙）放入碗中混合，再加入水（100毫升）、蜂蜜（2大匙）、菜籽油（2大匙）揉勻，捏成圓形後蒸20分鐘，即可完成約20顆、直徑約3公分的兵糧丸。外觀雖然漆黑，但入口後會感受到溫和的甜味。

    若將現代版「兵糧丸」加以乾燥，可保存約1個月；冷凍保存則可超過半年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播