DIY現代版忍者食物「兵糧丸」 吃1顆可以飽半天

現代版的忍者食物「兵糧丸」，吃1顆可以飽半天。示意圖。（圖擷取自@gokigen_ne社群平台「X」）

防災的儲備糧食需要有耐放的特質，並且吃了能讓人有飽足感，有人曾提出「將古代忍者攜帶的保存食品現代化」的構想，現代版的「兵糧丸」由長野市戶隱「小忍者村」戶隱流忍術「陽炎一族」頭領德武優治設計食譜，並讚「吃一顆，半天都不會感到飢餓」。

產經新聞報導，丸藥狀的「兵糧丸」，以忍者的隨身乾糧而聞名。伊賀流的傳統忍者集團「黑黨」代表黑井宏光說明，過去在長時間潛入敵方城池等情況下，忍者會吃用兵糧丸充飢。

相傳由戰國時代軍師山本勘助傳下來的《老談集》中，記載了由忍者流傳的兵糧丸配方，由高麗人參、肉桂、蓮藕、山藥等材料做成。在當時，兵糧丸被認為具有滋養強身、消除疲勞與維持健康的功效。

現代版「兵糧丸」作法：將米製粉（100公克）、黑芝麻粉（50公克）、黃豆粉（50公克）、砂糖（2大匙）放入碗中混合，再加入水（100毫升）、蜂蜜（2大匙）、菜籽油（2大匙）揉勻，捏成圓形後蒸20分鐘，即可完成約20顆、直徑約3公分的兵糧丸。外觀雖然漆黑，但入口後會感受到溫和的甜味。

若將現代版「兵糧丸」加以乾燥，可保存約1個月；冷凍保存則可超過半年。

