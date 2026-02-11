狒狒也上演「宮鬥劇」！見不得媽媽抱手足 幼獸一哭二鬧還會「巴頭」

科學家研究發現，野生狒狒幼獸在看到母親幫兄弟姊妹理毛時，也會出現咬人、尖叫等「吃醋」行為，與人類小孩如出一轍；示意圖（路透）

「媽媽偏心！」這種手足間的爭寵戲碼，不只發生在人類家庭，連野生狒狒也天天上演。科學家最新研究發現，狒狒幼獸也會產生強烈的「嫉妒」情緒，當看到母親幫兄弟姊妹理毛時，牠們會透過尖叫、咬人甚至「巴頭」來打斷溫馨時刻，試圖奪回母愛。

法新社報導，這項發表於英國《皇家學會報告B》（Proceedings of the Royal Society B）的研究，由芬蘭圖爾庫大學（University of Turku）演化生物學家德洛奈（Axelle Delaunay）主導。研究團隊在納米比亞的自然公園，長期觀察兩個野生豚尾狒狒（Chacma baboon）族群、共49隻幼獸的互動。

科學家發現，狒狒幼獸的行為模式與人類小孩「驚人地相似」。當母親在休息時，幼獸通常相安無事；但一旦母親開始幫其中一個孩子「理毛」（grooming，靈長類表達親密的方式），另一個孩子就會立刻衝上前去干擾。干擾手段包括輕柔地討拍，或是激烈的咬人、拍打手足，甚至發出抗議的尖叫聲。

媽媽真的會偏心 但「鬧事」效益低

狒狒屬於母系社會，母親與子女間的連結極強，且科學家證實狒狒媽媽確實會「偏心」，對特定的孩子給予更多理毛時間。這也解釋了為何幼獸需要競爭注意力。

不過，這種「一哭二鬧」的爭寵策略似乎不太划算。數據顯示，面對幼獸的嫉妒爆發，狒狒媽媽只有約20%的機率會停止原本的理毛動作；而真的轉過頭去安撫那個「嫉妒鬼」的機率，更只有少得可憐的9%。科學家打趣道，這顯示「嫉妒」在演化上雖然普遍，但未必能帶來立即的好處。

