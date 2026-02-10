媽怕你餓！ 美71歲母飛機上現做潛艇堡 網友看法兩極

美國有位媽媽擔心孩子在飛機上會餓，直接在客艙中手做潛艇堡，對此網友看法兩極。（圖擷取自「tiktok」）

有一種餓叫「媽媽覺得你餓」！近日歐美社群平台瘋傳一段影片，有位白髮媽媽連在飛機上都擔心家人們餓到，於是直接把經濟艙變廚房，直接動手做潛艇堡，有些網友覺得很棒，但也有網友質疑在飛機上做食物是否不衛生，影片觀看次數已超過14萬人次。

綜合媒體報導，來自美國猶他州、71歲的墨菲（Shelly Murphy）擔心她的孩子在回家的航班上會餓，因此在3萬英尺的高空中開了「臨時速食店」。影片中她把5個潛艇堡麵包攤開在托盤桌上，並在麵包依序放上肉、起司、洋蔥、酸黃瓜、生菜和美乃滋，做好後把成品分給她的親人。

墨菲的女兒、兒子及丈夫都對潛艇堡讚不絕口，墨菲的舉動在有些人眼中，也覺得是溫馨的母愛，直呼「她把潛艇堡店開上機艙」，但並非每個人都這麼想。有網友直言「那麼多人擠在狹小的客艙中，那麼多細菌，是他才不會這麼做」。

