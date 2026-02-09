來台旅遊看到「1款零食」 日本背包客超震驚︰居然還在生產？

日本背包客分享，她在台灣便利商店貨架上驚喜發現在日本消失多年的「Pinky薄荷糖」，引發熱烈討論。（圖擷取自@macadamia6113 社群平台「X」）

近年台日交流越發頻繁，2國民眾更是熱衷前往彼此的國家旅遊度假，並在社群媒體分享遊玩心得。一名日本背包客透露，她在台灣便利商店貨架上驚喜發現在日本消失多年的「Pinky薄荷糖」（ピンキー），消息一出，瞬間吸引大批日本網友關注，眾人除了回憶各自喜歡的口味，還紛紛表示來台要掃貨這款懷舊零食！

社群平台「X」（前Twitter）名為「みあが旅をするだけ」日本網友，時常背著10公斤重的背包前往各國旅遊。她這個月初第3次來到台灣旅遊，期間陸續分享自己看到的美景、品嚐過的特色食物。昨（8）日晚間她分享一張照片，並指出畫面中的「Pinky薄荷糖」，已在日本消失多年，沒想台灣居然還有在生產與販售，讓她感到相當驚訝。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，掀起日本網友熱烈討論，不少人指出它是日本平成時代超人氣零食之一，其朗朗上口的電視廣告歌詞更是大家的童年回憶，「PINKY給我」、「懷舊之情便瞬間湧上心頭」、「勾起我的回憶，我以前經常搖晃它！」、「太令人感動了！想不到在日本滅絕的零食，竟在台灣仍健康快樂地活著」、「去台灣旅行時，真的會看到一些令人（指日本人）懷舊的景色，那真是一種很美妙的發現」。

據悉，「Pinky薄荷糖」是台灣粉紅股份有限公司批發生產的口含錠糖果，該公司為台灣「五洲製藥股份有限公司」與日本「Frente株式會社」共同成立的在台集團企業。日本於1997年上市「Pinky薄荷糖」，直到2018年結束生產，後來又在2020年改名為「Pinky FRESH」（ピンキーフレッシュ）重新上架販售，並以健康食品進行推廣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法