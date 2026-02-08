驚！比利時女子被狗嚇到 誤吞17公分湯匙

比利時女子吃優格時被愛犬嚇到，吞下17公分長的湯匙。（圖擷自「Reymy Amelinckx」IG）

嚇壞！比利時28歲女子阿美林克斯（Reymy Amelinckx）近來接受採訪，透露她之前在吃優格時被愛犬嚇到，吞下17公分長的湯匙，所幸後來順利取出，沒有造成永久性損傷。

據英媒《地鐵報》報導，阿美林克斯表示，她當時坐在沙發上吃優格，為了要回覆訊息因此把湯匙含在嘴裡讓雙手空出來，沒想到她飼養的匈牙利維茲拉犬馬利（Marley）突然跳到腿上，使得阿美林克斯被嚇到仰頭往後靠，湯匙就這樣卡在喉嚨裡。

阿美林克斯說，她驚慌失措地想把湯匙摳出來，但很顯然只能在吞下或窒息之中選擇，最後就把湯匙吞了進去。阿美林克斯回憶，當天她男友回來後，自己不太好意思說出發生了什麼，但忍到晚餐過後狀況越來越不對勁。

阿美林克斯透露，她前往醫院救助時，醫生指稱這支湯匙太大了，無法自然排出，只能預約做胃鏡。阿美林克斯回家等候時，能感到湯匙在自己體內移動，而且就在肋骨附近，那感覺真的很難受。

阿美林克斯表示，她等了2天後，終於局部麻醉取出湯匙，而且由於湯匙尺寸的問題，醫生必須要調整角度才能移除，過程中導致少量胃出血，後續她有喉嚨痛、數次輕微胃出血、胃部不適的情況，幸好沒有不可逆的損傷。

阿美林克斯將湯匙保存下來當作紀念，她笑稱男友想用這支湯匙製作成藝術品，不過目前尚未想好要怎麼做。阿美林克斯說，希望自己的經歷能夠讓愛狗、愛優格、不用雙手使用餐具的人有所警惕。

比利時女子體內的湯匙。（圖擷自「Reymy Amelinckx」IG）

