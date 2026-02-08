中山大學宿舍變人類動物園？ 猴群圍觀盯場女學生逗趣畫面曝光

高雄中山大學宿舍窗外聚集不少猴子，表情逗趣有戲。（Cinya的私房烘焙課/IG授權提供）

高雄國立中山大學因緊鄰柴山，校園內常有台灣獼猴出沒，不僅會搶食物、翻包包，還會敲窗、拉紗窗闖入宿舍與教室，讓師生防不勝防。近日有女學生返宿時，赫然發現至少6隻獼猴坐在窗外盯場，宛如參觀「人類動物園」。

IG帳號「Cinya的私房烘焙課」曬出，一整群獼猴坐在宿舍窗外凝視室內，其中一隻還張大嘴巴，神情相當搶戲。原PO表示，女兒在中山大學念書，除了修學分，如何和「校園霸主」獼猴共處也是必修課，照片裡的猴子就像在觀察動物園裡的學生，「簡直就像是在說：天啊！這區的動物（大學生）長得也太奇特了吧！」

她透露，當時女兒下課回宿舍時，推開房門迎接她的不是室友，而是這群不請自來的神祕嘉賓，當場嚇傻趕快拍照回傳。仔細一看，窗外竟是一家六口，爸爸媽媽帶著四隻小猴整整齊齊站在窗邊，彷彿來宿舍「逛動物園」。

原PO幽默形容，窗外這一家六口很有戲，猴媽媽正忙著餵奶，最右邊那隻小猴子更是表情包本人，看著房間裡的學生看得目瞪口呆，好像在和媽媽說：「媽！快看！裡面關著一隻『大學生』耶！牠都不動一直盯著發光的板子看，黑眼圈好重，看起來好可憐喔... 嚇死寶寶了！」

原PO也不禁直呼，在中山大學念書，每天回宿舍都有新的驚喜（或驚嚇）。看來今天的「展出」很成功，連校園霸主都給出了五星好評推薦，並問「如果你回宿舍看到窗外這樣，你會先拍照還是先鎖門？」畫面曝光後吸引網友討論，紛紛留言回應，「夜間動物園，只是現在是他們在觀賞」、「好恐怖」、「也太有趣了」、「真的恐怖的多」、「嚇到了」。

