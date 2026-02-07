百年罕見！巨大幻影水母現蹤阿根廷外海

科學家在阿根廷外海拍到巨大幻影水母（Giant Phantom Jelly）。（圖擷取自Youtube）

科學家近日在阿根廷外海捕捉到巨大幻影水母（Giant Phantom Jelly）的畫面，不僅刷新科學界對深海巨型生物的認識，也首度在當地水域記錄到與魚類共生互動，引發關注。

綜合外媒報導，去年12月底，研究團隊搭乘施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）所屬研究船「R/V Falkor（too）」在阿根廷外海執行深海探測任務。當遙控潛水器（ROV）下潛至約250公尺時，螢幕畫面中突然浮現這隻巨大水母的身影。

畫面中可見，一隻罕見的巨大幻影水母優雅飄動，在漆黑海水中緩緩收縮、伸展絲帶般的長臂，隨波擺動，宛如水中舞者。研究人員形容，當下氣氛是「興奮與難以置信交織」。「它在如此極端環境中展現出空靈般的存在感，令人驚艷。」

巨大幻影水母於1899年首次被採集，60年後才被確認為獨立物種。過去多半是在拖網中發現死亡個體，活體紀錄極為罕見。科學家指出，隨著深海遙控技術進步，近年才有機會在自然棲地觀察到其完整姿態。

美國蒙特瑞灣水族館研究所（Monterey Bay Aquarium Research Institute）海洋生物學家哈多克（Steve Haddock）指出，過去一世紀僅約100次相關紀錄。「很多人以為深海未被描述的物種都很小、很隱蔽，但其實是這種幾乎像大王烏賊般巨大的生物，長期未被看見。」

巨大幻影水母的傘部直徑可超過1公尺，腕足最長可達9公尺，為已知體型最大的水母之一。有別於一般水母利用觸手毒刺捕食，巨大幻影水母並不以刺細胞攻擊獵物，而是靠四條寬大、絲帶狀的口腕，包覆並捕捉浮游生物與小魚，再將獵物送入口中。

研究團隊同時觀察到一種屬於「水母魚屬」（Centrolophus）的魚類，在水母傘部與腕足間穿梭。科學家指出，深海「午夜帶」是海洋中長期不見陽光的黑暗區域，食物稀缺、遮蔽物有限，小型魚類常依附大型生物以躲避掠食者，而魚類則會啃食水母身上的寄生物，形成共生關係。

布拉沃表示，雖然歷史上曾有水母與魚類共生的紀錄，但在巴塔哥尼亞深海水域，尚屬首次拍攝到此類互動，對阿根廷深海生態研究具有重要意義。

此次由阿根廷主導的深海考察，航程自布宜諾斯艾利斯一路延伸至火地島外海，除記錄巨大幻影水母外，還記錄到28種疑似新物種，範圍從海蟲到海葵等多種生物，並發現多處生物豐富的珊瑚礁系統。

