這不是恐怖片！ 公鹿角掛死敵「腐爛斷頭」 驚悚照入圍攝影大賽

日本攝影師柳樂航平的作品「無盡的鬥爭」捕捉到震撼一幕：一隻梅花鹿雖贏得決鬥，卻因鹿角卡死，硬生生扯斷並掛著對手腐爛的頭顱。

在大眾印象中，鹿總是溫馴可愛的草食動物，但大自然真實的一面往往比恐怖電影更殘酷。倫敦自然史博物館（Natural History Museum）舉辦的「年度野生動物攝影師大賽」近日公布入圍名單，其中一張日本攝影師的作品震驚全球：一隻公鹿的鹿角上，竟然掛著一顆早已腐爛、眼窩深陷的「死敵斷頭」。

據科學媒體《Live Science》報導，這張名為「無盡的鬥爭」（Never-Ending Struggle）的照片，由攝影師柳樂航平所拍攝，入圍了本次大賽的「觀眾票選獎」。

畫面中的梅花鹿雖然在求偶決鬥中勝出，卻付出了驚悚的代價。據當地漁民描述，這隻公鹿在打敗對手後，鹿角與對方卡死、無法分開。牠被迫拖著對手的屍體在森林中移動了數日，直到屍體逐漸腐爛、頸部斷裂，牠才終於擺脫了沉重的軀幹，但對手那顆面目全非的頭顱，卻依然像戰利品般「卡」在牠的角上。

這項全球知名的攝影大賽今年吸引了來自世界各地的頂尖作品。除了驚悚的斷頭鹿，另一張入圍作品「飛天鼠」（Flying Rodent）則呈現了截然不同的氛圍。攝影師史蒂芬（Josef Stefan）捕捉到一隻年輕的猞猁（Lynx）正在「玩食物」，牠將一隻老鼠拋向空中，畫面生動且充滿野性童趣。

目前這項大賽正在進行網路投票，主辦單位表示，這些照片展示了自然界最真實、有時甚至是殘酷的美麗，希望能藉此喚起大眾對野生動物的關注。

