為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    這不是恐怖片！ 公鹿角掛死敵「腐爛斷頭」 驚悚照入圍攝影大賽

    2026/02/07 10:19 編譯陳成良／綜合報導
    日本攝影師柳樂航平的作品「無盡的鬥爭」捕捉到震撼一幕：一隻梅花鹿雖贏得決鬥，卻因鹿角卡死，硬生生扯斷並掛著對手腐爛的頭顱。（圖取自Wildlife Photographer of the Year官網）

    日本攝影師柳樂航平的作品「無盡的鬥爭」捕捉到震撼一幕：一隻梅花鹿雖贏得決鬥，卻因鹿角卡死，硬生生扯斷並掛著對手腐爛的頭顱。（圖取自Wildlife Photographer of the Year官網）

    在大眾印象中，鹿總是溫馴可愛的草食動物，但大自然真實的一面往往比恐怖電影更殘酷。倫敦自然史博物館（Natural History Museum）舉辦的「年度野生動物攝影師大賽」近日公布入圍名單，其中一張日本攝影師的作品震驚全球：一隻公鹿的鹿角上，竟然掛著一顆早已腐爛、眼窩深陷的「死敵斷頭」。

    據科學媒體《Live Science》報導，這張名為「無盡的鬥爭」（Never-Ending Struggle）的照片，由攝影師柳樂航平所拍攝，入圍了本次大賽的「觀眾票選獎」。

    畫面中的梅花鹿雖然在求偶決鬥中勝出，卻付出了驚悚的代價。據當地漁民描述，這隻公鹿在打敗對手後，鹿角與對方卡死、無法分開。牠被迫拖著對手的屍體在森林中移動了數日，直到屍體逐漸腐爛、頸部斷裂，牠才終於擺脫了沉重的軀幹，但對手那顆面目全非的頭顱，卻依然像戰利品般「卡」在牠的角上。

    這項全球知名的攝影大賽今年吸引了來自世界各地的頂尖作品。除了驚悚的斷頭鹿，另一張入圍作品「飛天鼠」（Flying Rodent）則呈現了截然不同的氛圍。攝影師史蒂芬（Josef Stefan）捕捉到一隻年輕的猞猁（Lynx）正在「玩食物」，牠將一隻老鼠拋向空中，畫面生動且充滿野性童趣。

    目前這項大賽正在進行網路投票，主辦單位表示，這些照片展示了自然界最真實、有時甚至是殘酷的美麗，希望能藉此喚起大眾對野生動物的關注。

    攝影師史蒂芬（Josef Stefan）捕捉到一隻年輕的猞猁（Lynx）正在「玩食物」，牠將一隻老鼠拋向空中，畫面生動且充滿野性童趣。（圖取自Wildlife Photographer of the Year官網）

    攝影師史蒂芬（Josef Stefan）捕捉到一隻年輕的猞猁（Lynx）正在「玩食物」，牠將一隻老鼠拋向空中，畫面生動且充滿野性童趣。（圖取自Wildlife Photographer of the Year官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播