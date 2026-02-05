西田有志「魚躍滑行土下座」爆紅 專家計算：學這招不會皮膚燒燙

印尼一名擅長數學的教育家，以物理公式計算出西田有志的「魚躍滑行土下座」道歉動作是否會讓皮膚「燒起來」。（圖擷取自@volleyballworld、@aliftowew，本報合成）

日本男排球星西田有志（Yuji Nishida）近日做出極為流暢的「魚躍滑行土下座」，意外在全球爆紅，不僅成為各國社群網路熱烈討論話題，更吸引大批人爭相模仿這個動作。對此，印尼一名擅長數理的教育家，以公式計算出這個動作是否會讓皮膚「燒起來」，詳細教學令不少網友調侃，很適合給有想要跟風模仿的民眾或有伴侶的人觀看。

IG擁有40萬粉絲追蹤的「Alif towew」，在觀看完日本男排選手西田有志「魚躍滑行土下座」影片後，3日分享一段與其相關的物理公式影片。從影片顯示，Alif towew蒐集西田有志對外公開的身高、體重，以及舉辦比賽的場館空間、排球場地等資料，藉此綜合推算出一開始在球場底線的西田有志，與在球網另一側的受害者之間的距離。

接著Alif towew以2人距離、西田有志87公斤體重、一般成年男性頭部平均重量等數據，帶入物理公式「ΔT = η Eₖ / （m c）」做進一步的計算，最終得出西田有志在完成「魚躍滑行土下座」後，頭部皮膚大約上升了攝氏0.63度左右。Alif towew透露，他看到很多人好奇如果想模仿做這個動作會不會讓皮膚「燒燙燙」，於是順手進行計算。

影片曝光後，不少網友笑說想不到這種網路迷因影片，也會被製作成一道物理題目。還有網友表示，若以後有人想要向被惹火的伴侶道歉，Alif towew的影片證明西田有志這種的道歉方式蠻具有實用性，「但願我永遠不會對老婆這麼做」、「這支影片太適合給有妻子的男人們看了」、「我很好奇接下來有多少人會對另一半做出這個動作」。

綜合日媒報導，隸屬SV聯賽大阪BLUTEON的西田有志，1日參加年度趣味明星賽，期間不慎發球誤擊一名女性工作人員，他當場做出結合急速奔跑、魚躍接球等一系列動作，並在全場球迷注目下，像企鵝般一路滑行到對方面前土下座致歉，整個動作行雲流水，毫無阻礙。事發影片曝光後，西田有志的「魚躍滑行土下座」迅速被各國網友封為「年度最佳道歉典範」，而他本人則幽默笑稱為大家帶來真人版《排球少年》。

There's something familiar about this scene ???? pic.twitter.com/wgXVucRoD4 — Netflix Anime （@NetflixAnime） February 3, 2026

one of indonesian influencers even turned yuji nishida’s “gomenaslide” into a physics problem.



and i was like…??? he was calculating the heat generated by nishida’s head rubbing against the court??



man went viral so hard he got dragged into physics, that’s crazy. https://t.co/J3ZPvZo29U pic.twitter.com/c57aBV3Uv9 — japan's schools and unis men's volleyball fan （@haruko_inkare） February 4, 2026

西田有志1日參加全明星賽，不慎發球失誤砸中工作人員，當場以魚躍與滑行動作做出非常新穎的「土下座」姿勢道歉。（圖擷取自@watch_UNEXT 社群平台「X」）

