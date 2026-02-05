復仇了？ 中國女子周瑜開店 氣壞諸葛亮後人原因曝

廣東東莞一家名為「豬葛亮食品有限公司」的企業在網路瘋傳，原因是該公司法定代理人就叫「周瑜」。（取自微博）

歷史宿怨成真？中國廣東東莞近日一家名為「豬葛亮食品有限公司」的企業在網路瘋傳，原因是該公司的法定代理人就叫「周瑜」。不過此舉也惹毛了諸葛亮的後裔，怒批此舉嚴重傷害家族感情，要求政府相關部門撤銷商標。

綜合中媒報導，《三國演義》小說中「諸葛亮氣死周瑜」是為人孰知的情節。這家「豬葛亮食品」因為負責人「周瑜」的名字，讓網友笑稱是「周瑜跨時空復仇」。然而，自稱諸葛亮後裔的人士於1月31日發表嚴正聲明，指出利用「豬」與「諸」的諧音進行商業註冊，根本是攀附歷史名人、惡意行銷，是對一代先賢的褻瀆。

一名諸葛亮後裔向媒體透露，目前已發現市面上近200家以「豬葛亮」為名的相關商標或企業，擔心這種「惡趣味」會誤導公眾、扭曲歷史人物形象，進而影響傳統文化傳承。他強調，目前訴求是希望商標局能審慎審核，並撤銷已註冊的商標，「如果不改進，我們保留法律追訴權」。

面對排山倒海的議論，該公司的負責人周女士無奈回應，強調公司名稱是自主構思，且在合法合規的前提下完成註冊，絕對沒有刻意惡搞或蹭熱度的意圖。她也透露，公司在過年後原本就計畫不再經營，將會按規定辦理註銷，對於網友的調侃與後人的抗議則表示理解。

中國有律師指出，根據現行法規，死者的名譽權保護主體為「近親屬」（父母、配偶、子女）。諸葛亮已逝世千年，現在的後代在法律認定上並非「近親屬」，要以此提告名譽侵權難度極高。

