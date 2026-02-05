超商新品「月幻」冰拿鐵？ 網崩潰：是「兌ㄉㄨㄟˋ」換

超商咖啡示意圖。（資料照）

許多人會趁著超商優惠，在超商App先購買咖啡、飲料寄杯，等需要的時候再到超商兌換。日前有網友到超商兌換時，店員問他是要「月幻」嗎？他心裡疑惑是什麼新品項，但只需要一般冰拿鐵，店員又問了「你是要用這個券月幻對嗎？」，才知道店員把「兌ㄉㄨㄟˋ」說成「月ㄩㄝˋ」，讓他以為真有1杯咖啡是月幻精選咖啡豆。

貼文一出，不少網友紛紛分享生活中常聽到的錯字，像是買漫包、點飲料常見的「焙ㄅㄟˋ」，很多人會念成「培ㄆㄟˊ」、社群平台的代碼是「嵌ㄑㄧㄢ」入，不是「崁ㄎㄢˇ」入、房屋是租「賃ㄌㄧㄣˋ」而非租「任ㄖㄣˋ」、考卷跟禮券是不同的字等，都是生活中常見念錯的音、用錯的字。

筆畫稍微多一點的字也被網友列出討論，像是「斡ㄨㄛˋ」旋，有網友聽過「幹」旋、斡「全ㄑㄩㄢˊ」；「玳ㄉㄞˋ瑁ㄇㄟˋ」唸成「ㄉㄞˋㄇㄠˋ」；「罹ㄌㄧˊ」難唸成「羅ㄌㄨㄛˊ」難；「龜ㄐㄩㄣˉ」裂唸成「ㄍㄨㄟ」裂等，令人啼笑皆非。

有網友在超商兌換拿鐵時，店員說成「月幻」，讓他誤以為有新品上市。（圖取自教育部國語辭典簡編本）

