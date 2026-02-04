日網用AI生成「驅逐巨乳惡鬼」短片 逼真互動羨煞千萬人

日本網友使用AI生成一段「幼稚園孩童驅逐巨乳惡鬼」的趣味短影片，分享到社群後意外爆紅。（圖擷取自@Buusk3 社群平台「X」）

昨（3）日是日本「節分」（在日本指各季節的分際，即立春、立夏、立秋、立冬的前一天），許多民眾除了吃惠方卷、蕎麥麵等應景食物，還會舉行傳統活動「撒豆子驅逐惡鬼」。為此，有日本網友使用AI生成一段「幼稚園孩童驅逐巨乳惡鬼」的趣味短影片，並在分享到社群後意外爆紅，眾人除了討論AI越發做到讓人難以立即辨別真假的技術，還直言莫名很羨慕片中孩童與惡鬼的親密互動！

社群平台「X」（前Twitter）名為「AIで妄想世界」的日本網友，時常透過AI「詠唱」各式各樣的圖像與影片。3日上午，他分享一段AI短影片與截圖，只見一名身材姣好的虛構21歲女性保育員，裝扮成象徵著人類內心慾望與煩惱的「赤鬼」，在教室追逐著一群幼稚園孩童，部分孩童則透過撒豆子、抱抱等方式，試圖將這個惡鬼驅逐。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，大批網友紛紛羡慕表示，「UU好大的鬼」、「爸爸們要暴動了」、「好希望自己還是6歲」、「想跟這位巨乳惡鬼交往」、「請問哪裡可以報名滅鬼隊？」、「相信很多人都會有大膽的想法」、「放開那些小孩，有本事衝我來！」、「我今年42歲，請問入學有年齡限制嗎？」、「完全不會想喊『鬼出去，福進來』這句話」。

此外，一名自稱身高有184公分的情色網紅「みら」，也透過AI將畫面中的虛構女性保育員，替換成自己的外貌與身材，讓相關話題合計突破1000萬人次觀看與討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法