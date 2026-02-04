為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    日網用AI生成「驅逐巨乳惡鬼」短片 逼真互動羨煞千萬人

    2026/02/04 19:08 即時新聞／綜合報導
    日本網友使用AI生成一段「幼稚園孩童驅逐巨乳惡鬼」的趣味短影片，分享到社群後意外爆紅。（圖擷取自@Buusk3 社群平台「X」）

    日本網友使用AI生成一段「幼稚園孩童驅逐巨乳惡鬼」的趣味短影片，分享到社群後意外爆紅。（圖擷取自@Buusk3 社群平台「X」）

    昨（3）日是日本「節分」（在日本指各季節的分際，即立春、立夏、立秋、立冬的前一天），許多民眾除了吃惠方卷、蕎麥麵等應景食物，還會舉行傳統活動「撒豆子驅逐惡鬼」。為此，有日本網友使用AI生成一段「幼稚園孩童驅逐巨乳惡鬼」的趣味短影片，並在分享到社群後意外爆紅，眾人除了討論AI越發做到讓人難以立即辨別真假的技術，還直言莫名很羨慕片中孩童與惡鬼的親密互動！

    社群平台「X」（前Twitter）名為「AIで妄想世界」的日本網友，時常透過AI「詠唱」各式各樣的圖像與影片。3日上午，他分享一段AI短影片與截圖，只見一名身材姣好的虛構21歲女性保育員，裝扮成象徵著人類內心慾望與煩惱的「赤鬼」，在教室追逐著一群幼稚園孩童，部分孩童則透過撒豆子、抱抱等方式，試圖將這個惡鬼驅逐。

    貼文曝光後，大批網友紛紛羡慕表示，「UU好大的鬼」、「爸爸們要暴動了」、「好希望自己還是6歲」、「想跟這位巨乳惡鬼交往」、「請問哪裡可以報名滅鬼隊？」、「相信很多人都會有大膽的想法」、「放開那些小孩，有本事衝我來！」、「我今年42歲，請問入學有年齡限制嗎？」、「完全不會想喊『鬼出去，福進來』這句話」。

    此外，一名自稱身高有184公分的情色網紅「みら」，也透過AI將畫面中的虛構女性保育員，替換成自己的外貌與身材，讓相關話題合計突破1000萬人次觀看與討論。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播