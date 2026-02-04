為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    爭取支持 美佛州州長候選人上交友軟體找女性選民配對

    2026/02/04 15:18 即時新聞／綜合報導
    佛羅里達州州長候選人費許貝克分享交友檔案截圖，寫著「佛羅里達州應該為所有母親提供帶薪產假」。（圖擷取自@j_fishback社群平台「X」）

    佛羅里達州州長候選人費許貝克分享交友檔案截圖，寫著「佛羅里達州應該為所有母親提供帶薪產假」。（圖擷取自@j_fishback社群平台「X」）

    佛羅里達州州長候選人費許貝克（James Fishback）近日開設1個交友軟體Tinder帳號，試圖與「年輕女性」居民配對以爭取選票；他甚至因不到1小時內用完免費按讚次數，發文請求網友「抖內」升級帳號，讓他可以繼續「爭取年輕女性選票」。

    紐約郵報》報導，31歲的費許貝克建立了一個 Tinder 交友檔案，聲稱是為了「在她們所在的地方接觸年輕女性選民」，並在本月2日於個人「X」（前推特）發文「我已經加入@Tinder，去到年輕女性選民所在的地方，並向她們分享我的計畫，讓她們更容易結婚、買房、養育家庭」，並分享交友檔案截圖，寫著「佛羅里達州應該為所有母親提供帶薪產假」。

    費許貝克在3日的個人「X」（前推特）宣稱，他已在該交友軟體上「配對成功2000 次」。

    不過費許貝克過去曾被1位女性指控不當性行為。該女性表示，費許巴克在她還是17歲高中生時便與她發展關係。法院文件顯示，費許巴克在2022年春天（當時27歲）與她展開關係，並「明確指示」她必須保密。且在她18歲後，2人同居並短暫訂婚。

    該女性控訴，在訂婚期間，費許巴克曾因情緒失控而向她丟擲物品。相關證詞出現在 2025年1月提交的文件中。對此，費許巴克否認所有指控，並對媒體表示這些說法「完全不實」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播