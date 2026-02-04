爭取支持 美佛州州長候選人上交友軟體找女性選民配對

佛羅里達州州長候選人費許貝克分享交友檔案截圖，寫著「佛羅里達州應該為所有母親提供帶薪產假」。（圖擷取自@j_fishback社群平台「X」）

佛羅里達州州長候選人費許貝克（James Fishback）近日開設1個交友軟體Tinder帳號，試圖與「年輕女性」居民配對以爭取選票；他甚至因不到1小時內用完免費按讚次數，發文請求網友「抖內」升級帳號，讓他可以繼續「爭取年輕女性選票」。

《紐約郵報》報導，31歲的費許貝克建立了一個 Tinder 交友檔案，聲稱是為了「在她們所在的地方接觸年輕女性選民」，並在本月2日於個人「X」（前推特）發文「我已經加入@Tinder，去到年輕女性選民所在的地方，並向她們分享我的計畫，讓她們更容易結婚、買房、養育家庭」，並分享交友檔案截圖，寫著「佛羅里達州應該為所有母親提供帶薪產假」。

費許貝克在3日的個人「X」（前推特）宣稱，他已在該交友軟體上「配對成功2000 次」。

不過費許貝克過去曾被1位女性指控不當性行為。該女性表示，費許巴克在她還是17歲高中生時便與她發展關係。法院文件顯示，費許巴克在2022年春天（當時27歲）與她展開關係，並「明確指示」她必須保密。且在她18歲後，2人同居並短暫訂婚。

該女性控訴，在訂婚期間，費許巴克曾因情緒失控而向她丟擲物品。相關證詞出現在 2025年1月提交的文件中。對此，費許巴克否認所有指控，並對媒體表示這些說法「完全不實」。

