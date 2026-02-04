竊賊變清潔工？加州「腳滑男」夜闖冰淇淋店偷吃還幫打掃全被拍

美國加州一名男子深夜闖入冰淇淋店，卻不慎腳滑重摔倒地。（擷取自@mrfrostie_pb/IG）

美國加州一間冰淇淋店近日深夜疑遭闖入，卻上演一段荒謬又逗趣的插曲。一名男子破門而入後，才剛踏進店內就不慎滑倒，整桶冰淇淋被撞翻，人也重摔在地，過程全被監視器拍下。沒想到他起身後沒有立刻離開，反而開始幫忙清理現場，臨時變身清潔人員。

綜合外媒報導，1日凌晨1時20分，一名男子闖入加州太平洋海灘（Pacific Beach）老字號冰淇淋店「Mr. Frostie」。監視器畫面顯示，男子闖入後腳下一滑，整個人跌坐在地，身上沾滿冰淇淋與配料，現場一片狼藉。

男子爬起來後，先擦掉褲子上的冰淇淋，接著拿起抹布清理地面，還順手整理被打翻的物品。簡單收拾後，他疑似替自己做了一支冰淇淋，走向櫃檯或冷藏設備取用，隨後才離開現場。

店家隔天在社群平台公開監視器畫面，幽默寫道：「Frostie就是真的有這麼好吃，有人知道這個為了吃一支冰淇淋，砸窗戶還差點把自己摔到半身不遂的蠢蛋是誰嗎？好消息是，那些不是血，只是櫻桃醬，還是要謝謝你啦，兄弟，至少還知道幫忙清理現場」以輕鬆態度看待這起闖入事件。

店家也表示，從過程判斷，對方似乎只是半夜想吃冰淇淋，目前警方已介入調查，針對非法闖入行為進一步釐清。

