「豬哥亮變總統？」 網友瘋傳神級AI春聯 小七ibon就能印！

粉專「豬哥會社黨」使用AI製圖，讓已故演藝圈天王豬哥亮化身總統，在新竹城隍廟大方發放馬年春聯。（擷取自IG@tikoclubparty_tw）

農曆新年將至，街頭巷尾充滿賀歲氣氛，不過有網友近日發現，今年網路上出現了一款已故藝人「謝新達（豬哥亮）」的春聯，引發網友熱論、瘋狂轉傳。

一名網友近日PO文分享表示，他在IG上有瀏覽到一系列名為「總統級春聯」的藝人「謝新達」圖樣春聯，並有附上7-11的ibon條碼供人免費下載，當下覺得肯定是假的，沒想到當他去超商嘗試列印時，發現竟然能成功列印，決定過年時打算拿來貼門口。搞怪好笑的春聯設計也讓不少網友驚呼，「像是穿越了」！

只見圖中，已故演藝圈天王豬哥亮竟化身總統，領軍被大眾稱為「抗議天王」的「柯賜海」（環境部長）、女藝人「文英阿姨」（NCC主委），現身新竹城隍廟，大方發放馬年春聯。雖然明知是AI創作，但不僅完美復刻名人們栩栩如生的神韻，更結合「新馬達達」等諧音梗，引發萬人朝聖。

網友紛紛留言表示，「太喜歡了！明天就去印」、「想貼但又怕鄰居關心」、「這幾天就來貼置物櫃」、「謝總統都會在菜市場親自發」、「謝謝，今天已經貼在護理站門口了」、「支持謝新達，馬年都發達」。對此，製作這一系列春聯的粉專「豬哥會社黨」也留言表示，感謝網友對春聯的支持與喜愛。

不少網友分享，已經將「豬哥亮」春聯列印出來張貼。（擷取自Threads@0704_zhan）

