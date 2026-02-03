超商新品「香菜奶茶」獵奇新高度！網崩潰：有在尊重腸胃嗎？

全家便利商店推出一款「香菜奶茶」飲品，讓不少人表示又想嘗試又害怕。（擷取自Threads@familymart_tw）

香菜、奶茶跨界混血！超商新品你敢挑戰嗎？飲品市場競爭白熱化，品牌紛紛以「怪奇口味」突圍，近日有便利商店推出了一款挑戰味蕾極限的「香菜奶茶」，再次引爆了「香菜控」與「反香菜黨」的世紀戰爭，引起網友熱議。

有網友近日在臉書粉專「全家便利商店/7-11超商新品和好物分享區」PO文，分享全家便利商店推出一款「香菜奶茶」飲品，只見包裝為醒目的「香菜綠」顏色，並在下方標注是「香甜花生X清新香菜」口味，讓他直呼，「這......這合理嗎這東西，但我想喝看看」，也讓不少人表示又愛又怕，「身為香菜控也有點忐忑.....」。

新品才剛上架，便在社群平台引發討論，不久後就有先嚐鮮過的網友出來分享口感，「喝下去是花生的味道，吞下去尾韻有點香菜味」、「加熱喝，香菜味更明顯」、「原本以為是香菜地獄...結果有花生香氣，根本是『液態花生捲冰淇淋』」認為是一種蠻奇妙的體驗，就連全家的小編也親自出來幫大家解答，覺得喝起來像是吃了香菜梗，並開玩笑表示，「歡迎大家來到香菜宇宙」。

但大多數網友的反應還是較為兩極，「我不確定這是款有社會共識的飲品」、「我是敢吃香菜，但這已經喪心病狂了」、「投降吧，外面全是香菜」、「香菜汁可以直接提高到30趴嗎，想挑戰看看」、「腸胃：你有在尊重嗎？」、「香菜這個熱潮到底什麼時後結束..」、「喝了不會狂跑洗手間嗎？光看我就不行了。」、「既然香菜奶茶都出了，沒道理不出大腸麵線（奶茶）」。

除了香菜奶茶，其實全家前幾日也有悄悄出了一款「香菜雪糕」，讓許多人感到哭笑不得，「說薄荷巧克力是邪教的人看好，這樣的世界是你們期望的嗎？」、「救命，最近台灣超商對於香菜到底有什麼執著」、「這世界越來越邪門了」、「香菜！極致出招了」。

