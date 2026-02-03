為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國拳擊手被一拳打飛假髮扯下送觀眾 事後親曝光頭原因

    2026/02/03 16:06 即時新聞／綜合報導
    米勒（Jarrell Miller）頭上的假髮在比賽的過程中被對手伊貝（Kingsley Ibeh）一拳打飛，相關的影像在社群引發熱議，而米勒最終也贏下了比賽。（圖擷取自 X）

    美國重量級拳擊比賽日前出現一起令人噴飯的小插曲，米勒（Jarrell Miller）頭上的假髮在比賽的過程中被對手伊貝（Kingsley Ibeh）一拳打飛，相關的影像在社群引發熱議，而米勒最終也贏下了比賽。

    米勒日前在紐約麥迪遜花園廣場對戰伊貝，當米勒被伊貝的重拳打到連連後退，伊貝一拳擊中米勒的頭頂，讓米勒的假髮被當場掀翻，伊貝強壓嘴角但還是看得出他在憋笑，這時裁判趕緊介入比賽，讓兩方選手暫時停下。

    伊貝事後受訪時表示，他原本在母親家洗頭，誤把脫毛膏當成洗髮精，結果頭髮掉光只能戴假髮上場，米勒打滿回合後經判定後獲得勝利，他事後將這頂假髮拋向觀眾席，幸運的粉絲還將假髮戴在頭上。

