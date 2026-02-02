為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    拍照角度多重要？他秀愛兔「戽斗臉變圓溜大眼」笑翻全網

    2026/02/02 20:45 即時新聞／綜合報導
    日本一名飼主心血來潮給愛兔拍照，未料他選錯角度，讓呆萌兔子變成「戽斗大叔」，於是他趕緊從另一個角度拍攝，才成功拍成有一對水汪汪大眼的卡哇伊萌兔。（圖擷取自@maymay33191306 社群平台「X」，本報合成）

    許多飼主喜歡幫心愛的寵物拍照，但如何拍下可愛或逗趣的畫面，又是一大難題。日本一名飼主分享，他心血來潮給寶貝愛兔拍照，未料他選錯角度，讓呆萌兔子變成「戽斗大叔」，於是他趕緊從另一個角度拍攝，才成功拍成有一對水汪汪大眼的卡哇伊萌兔，驚人對比畫面曝光後，吸引逾150萬名網友朝聖。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「maymay miro」的日本網友，飼養一隻現年7歲、名叫「Miro」（ミロ）的雄性雷克斯兔。上月26日，他分享2張Miro照片，一張為Miro坐在地板上，雙眼直直看向鏡頭，模樣看起來非常嚴肅又老成；另一張照片則是從其他角度拍攝，讓Miro瞬間變得十分年輕，不僅皮毛散發光澤，還有了一對水汪汪圓眼。

    原PO補充，他選在Miro剛睡醒時拍攝，沒想到意外拍到Miro充滿怨念的臭臉，即便事後拍到Miro平時的可愛萌樣，仍讓他難以相信這是同一隻兔子。其他網友也笑說，「正面變戽斗兔子」、「表情豐富好可愛」、「男友拍的VS女友自拍」、「看到第一張忍不住大笑」、「大叔變小可愛，反差萌」、「牠為什麼擺出那個表情？哈哈」。

