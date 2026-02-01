最萌沙發客！美小牛險凍死 進屋與小孩共枕 畫面超療癒

索瑞爾一家將這隻快凍死的新生小牛帶入室內取暖，並隨手記錄下小牛和孩子們在沙發上一起入睡的溫馨畫面。（美聯社）

美國肯塔基州近日慘遭極寒低溫侵襲，農場主索瑞爾（Macey Sorrell）日前在社群媒體分享了一張溫馨照片，畫面中，一隻剛出生的小牛正蜷縮在溫暖的沙發上，與她的兩個孩子並肩熟睡，這幅如童話般的畫面隨即治癒了無數網友。

據《美聯社》報導，事發當天，室外氣溫已驟降至華氏個位數（約攝氏零下13至17度）。索瑞爾的丈夫泰納（Tanner）在出門檢查懷孕母牛的健康時，驚見這隻剛出生的小牛在寒風中瑟瑟發抖，索瑞爾回憶，「牠當時幾乎快被凍成冰塊了，連臍帶看起來都像是一根冰棒。」

由於去年曾有過小牛因凍傷不幸喪命的慘痛經驗，他們這次不敢掉以輕心，當機立斷將小牛抱進室內，趕緊處理牠身上的凍傷並幫助其快速回溫，「我們把牠帶入室內時，牠身上的毛髮還結著冰，胎盤也還在身上，我得先擦一一乾淨，再拿出吹風機把牠全身的毛吹乾，幫牠取暖」。

恢復活力後的小牛也展現了親人的一面，舒服地和索瑞爾的兩位孩子依偎在沙發上，索瑞爾還透露，她3歲的兒子葛雷戈里（Gregory）已經替小牛取名為「莎莉」（Sally），名字來源於他最喜歡的電影「汽車總動員」裡的角色。

小牛莎莉在隔日狀況好轉後，已順利回到農場與牛媽媽團聚，目前健康狀況十分良好。

索瑞爾表示，她一開始其實沒想過要將照片分享到社群媒體，因為他們家總共飼養了三十多頭牛，也習慣了時不時讓動物「進屋作客」，這對他們家而言一直是再平凡不過的小事，沒想到照片爆紅後，溫馨的畫面仍引起許多網友的關注。

