不是變態！台南鐵板燒師傅「撲街迎客」男客被嚇跑還回頭拍照

台南1名鐵板燒師傅日前趁著空檔上廁所時，剛好遇到客人上門，急著出來招呼的他卻因褲子沒綁好當場滑落，不慎跌倒「撲街」，突如其來的畫面嚇得客人立刻轉身逃離，影片曝光後迅速在社群平台爆紅，笑翻大批網友。

該名鐵板燒師傅今（1）日在Threads發文表示，因為1人作業，經常忙到沒時間上廁所，前一天好不容易趁著店內沒有客人，趕緊去上廁所，沒想到一出來正好遇到客人進門。他急著出來招呼，卻因最近瘦了不少，褲子太鬆又沒綁好，當場滑落甚至跌倒，客人見狀嚇得立刻後退，隨即轉身逃離現場。

更讓他哭笑不得的是，該名客人離開後，竟又回頭拿出手機，在店門口外試圖拍照，讓老闆忍不住在貼文中自嘲並向對方道歉，「嚇到你了，我不是變態。如果你有看到這篇道歉文，希望你可以回來，我請你吃大阪燒。」他還補充表示，發現對方回頭拍下自己跌倒的畫面，幽默喊話「如果可以的話，傳給我當紀念」。

相關畫面曝光後迅速在網路瘋傳，短短3小時內便累積近4萬人按讚、54萬次瀏覽。網友紛紛留言笑稱，「要笑瘋了，看了3次一樣好笑。客人害怕死了，店員脫褲子來追我，拍回去給家人看，這家店有變態，喜劇片應該把這段記下來」、「天啊客人好幸運，要是讓我看到，就是你想跑了」、「看到客人跑掉笑死」、「下次褲子拉好用走的，只要喊歡迎光臨，稍等一下喔就好了」。

