日本超商推出「喝的」麻婆豆腐 網友崩潰：根本恐怖片

日本便利商店Lawson近日推出「麻婆豆腐飲品」，引起網友熱議。（圖擷取自X/@mayumayuyu08）

日本便利商店Lawson長期推出「可飲用XX系列」，繼先前的「可飲用提拉米蘇」、「可飲用蛋黃醬」等，近日又推出「可飲用麻婆豆腐」，甚至可以喝到豆腐塊，新品上市後，引起網友熱議。

Lmaga.jp報導，日本Lawson自2019年10月，開始推出「可飲用XX系列」冷飲，該系列產品可將食物和其他飲品直接飲用。從首款產品「可飲用軟冰淇淋」開始，Lawson已陸續推出了30款產品，而這款「麻婆豆腐飲品」已經是這系列的第31款，並於1月13日在日本全國門市上架。

據了解，這款產品一瓶180毫升，售價為298日圓（約台幣75元），主要為想吃料理卻沒時間坐下來的人推出，可以用吸管直接吸食並簡單充飢。官方也表示，這款產品並非只是「麻婆豆腐口味的湯」，而是加入了絹豆腐與大豆製成的碎肉塊，強調能高度還原四川麻婆豆腐的辛辣與花椒的麻感。

該產品在推出後掀起熱議，日本網友表示「這根本是恐怖片吧！吸管吸到碎肉的瞬間，整個人都清醒了」、「只要有米飯，就沒有問題...這就是外帶醬包！」，也有網友喝過後表示「花椒味真的很重，喉嚨會燒起來」、「這就像配著涼掉的麻婆豆腐喝一樣，我覺得味道還不錯，但我更喜歡熱的麻婆豆腐」，而台灣網友們則歪樓稱「這就是台灣的鹹豆漿啊！」。

