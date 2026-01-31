為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    侏羅紀殘酷真相！長頸龍寶寶淪「完美零食」 研究：肉質軟嫩最好抓

    2026/01/31 12:00 編譯陳成良／綜合報導
    科學家重建1.5億年前的侏羅紀生態系，右側巨大的蠻龍與中間的異特龍稱霸戰場，而前景無助的長頸龍寶寶只能在夾縫中求生，隨時可能淪為掠食者的「完美零食」。（路透）

    科學家重建1.5億年前的侏羅紀生態系，右側巨大的蠻龍與中間的異特龍稱霸戰場，而前景無助的長頸龍寶寶只能在夾縫中求生，隨時可能淪為掠食者的「完美零食」。（路透）

    在電影《侏羅紀公園》中，巨大的長頸龍（蜥腳類恐龍）總是給人震撼且不可撼動的形象。然而，最新科學研究揭露了1.5億年前最殘酷的生存真相：這些成年後重達60噸的巨獸，在童年時期不僅被父母「棄養」，更因為行動緩慢、缺乏防禦，成為當時肉食恐龍眼中最受歡迎的「完美零食」（Perfect Snack）。

    慢、軟、沒裝甲 掠食者吃牠像吃雞塊

    根據《路透》報導，這項發表於《新墨西哥自然歷史與科學博物館通報》的研究，由倫敦大學學院（UCL）古生物學家莫里森（Cassius Morrison）團隊執行。他們重建了美國科羅拉多州「乾梅薩採石場」（Dry Mesa Dinosaur Quarry）的侏羅紀生態系。

    研究發現，雖然成年的腕龍（Brachiosaurus）或梁龍（Diplodocus）巨大到連頂級掠食者都不敢輕易招惹，但牠們剛孵化的幼體卻是截然不同的命運。這些寶寶從僅約30公分的蛋中孵出後，父母通常就將其拋下。莫里森直言，這些幼龍數量龐大，但「防禦力為零」，既沒有劍龍的尾刺，也沒有甲龍的硬殼，對異特龍（Allosaurus）等掠食者來說，就像是「免費自助餐」。

    研究共同作者、安格利亞魯斯金大學講師艾倫（Steven Allain）解釋，蜥腳類恐龍的生存策略是「變大」，成年後靠著巨大的體型與強有力的尾巴，一擊就能重創甚至殺死掠食者。但在那之前，牠們必須熬過地獄般的童年。

    分析指出，當時的頂級掠食者如蠻龍（Torvosaurus）和異特龍，攻擊成年長頸龍簡直是自殺行為，因此牠們極其聰明地鎖定這些「軟目標」。這項研究重建了超過1.2萬條食物鏈，描繪出一個並非單純「大吃小」，而是充滿策略選擇與風險評估的複雜史前殺戮戰場。

